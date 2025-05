Pronostico e statistiche Internazionali d’Italia: Zeppieri e azzurri

Gli Internazionali d’Italia di tennis hanno preso il via con il primo turno di qualificazione, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino i giovani talenti italiani e di valutare le loro possibilità di avanzare nel prestigioso torneo romano. Il focus della giornata è sulle sfide che vedono protagonisti ben cinque giocatori azzurri, impegnati a conquistare un posto nel tabellone principale di uno dei più importanti eventi tennistici su terra battuta.

Statistiche e pronostici: Zeppieri unico favorito tra gli azzurri

Nel programma odierno degli Internazionali d’Italia, l’attenzione è rivolta in particolare a Giulio Zeppieri, considerato l’unico italiano leggermente favorito secondo gli analisti. Il giovane di Latina, attualmente numero 344 del ranking, gioca praticamente in casa e la sua vittoria contro Pavel Kotov viene quotata a 1.72. Sebbene la stagione sulla terra battuta non sia stata finora positiva, Zeppieri può contare sull’entusiasmo del pubblico romano per cercare il riscatto.

Zeppieri ha perso al primo turno a Napoli , Marrakech e Monza ;

ha perso al primo turno a , e ; L’unica nota positiva è la qualificazione al tabellone principale di Estoril ;

; Kotov ha perso tutte le ultime tre partite, vincendo comunque almeno un set in ognuna.

Gli altri italiani, invece, partono da sfavoriti:

Match Favorito Quota Favorito Quota Sfidante Cameron Norrie – Jacopo Vasamì Norrie 1.18 — Thiago Monteiro – Federico Arnaboldi Monteiro 1.35 2.90

Il giovanissimo Vasamì, 17 anni, si trova ad affrontare il più esperto Norrie, reduce da una buona prestazione a Madrid e nettamente favorito dai bookmaker. Per Arnaboldi, invece, la sfida con Monteiro si preannuncia complicata, con il brasiliano quotato significativamente più basso. In campo anche Pierluigi Basile e Gabriele Piraino, chiamati a ribaltare i pronostici contro avversari di livello internazionale.

La giornata inaugurale degli Internazionali d’Italia pone quindi sotto i riflettori i giovani tennisti italiani, chiamati a confermare il proprio valore davanti al pubblico di casa. Le quote di oggi indicano chiaramente la difficoltà delle sfide, con Zeppieri unico azzurro considerato leggermente favorito, mentre Vasamì e Arnaboldi sono chiamati all’impresa. Segui le prossime analisi e aggiornamenti su tutte le gare degli Internazionali per non perdere le migliori statistiche e pronostici degli esperti!