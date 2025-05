Pronostico e statistiche GP Spagna: Piastri, Norris e Verstappen

Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 si prepara a regalare emozioni e duelli infuocati sul celebre circuito del Montmelò. Dopo la recente tappa di Monte Carlo, tutti i riflettori sono puntati sui grandi protagonisti del Mondiale: da Oscar Piastri a Max Verstappen, passando per Lando Norris e Charles Leclerc. In questa nona prova stagionale, non mancano le curiosità statistiche e le quote aggiornate che animano l’attesa degli appassionati e degli osservatori del circus.

Statistiche e quote: McLaren e Verstappen sotto i riflettori

Il tracciato spagnolo, lungo 4,657 chilometri e composto da 14 curve (sette a destra e sette a sinistra), rappresenta da sempre un banco di prova tecnico per monoposto e piloti. Ecco alcuni dati e analisi per capire lo scenario attuale:

Oscar Piastri guida la classifica piloti, ma ha solo tre punti di vantaggio sul compagno di squadra Lando Norris .

guida la classifica piloti, ma ha solo tre punti di vantaggio sul compagno di squadra . Negli ultimi vent’anni, la McLaren non ha più vinto in Catalogna: l’ultima affermazione risale al successo di Kimi Raikkonen .

non ha più vinto in Catalogna: l’ultima affermazione risale al successo di . Max Verstappen ha un legame speciale con Montmelò, dove conquistò la sua prima vittoria in Formula 1 nove anni fa e oggi punta alla “manita”, ovvero il quinto successo su questa pista.

Le quote dei principali bookmaker rendono bene l’idea della lotta prevista:

Pilota Vittoria GP Pole Position Oscar Piastri 2,50 2,50 Lando Norris 2,75 2,75 Max Verstappen 3,25 3,25 Charles Leclerc 12,00 12,00 Lewis Hamilton 25,00 25,00

Il week-end di Formula 1 si svolgerà dal 30 maggio all’1 giugno, con tutte le sessioni trasmesse in diretta su Sky Sport e in differita su TV8. Dal punto di vista tecnico, il circuito premia chi riesce a gestire al meglio il degrado degli pneumatici e la strategia di gara, tradizionalmente a due soste. Le temperature elevate previste potrebbero rimescolare le carte e rendere determinante la gestione delle gomme.

La lotta per la vittoria appare dunque serratissima, con Piastri e Norris pronti a difendere i colori McLaren, ma con Verstappen deciso a riprendersi la scena su un tracciato a lui favorevole. Non va sottovalutato nemmeno Leclerc, che dopo il secondo posto a Monte Carlo punta a interrompere il digiuno della Ferrari in terra iberica, né i possibili outsider come Hamilton e Russell.

In conclusione, il Gran Premio di Spagna promette equilibrio e spettacolo, con quote che rispecchiano un’incertezza diffusa tra gli addetti ai lavori. In particolare, Piastri (2,50) e Norris (2,75) sono i principali favoriti, ma Verstappen (3,25) resta una minaccia costante. Leclerc a quota 12,00 e Hamilton a 25,00 rappresentano possibili sorprese per chi cerca una giocata alternativa. Segui le nostre analisi per restare sempre aggiornato sulle statistiche e i pronostici delle gare di Formula 1!