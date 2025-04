Pronostico e statistiche Freccia Vallone 2025: favoriti e quote

La Freccia Vallone 2025 si avvicina, portando con sé l’attesa tipica delle grandi classiche del nord Europa. Questa gara, seconda tappa del cosiddetto Trittico delle Ardenne, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo e per chi ama analizzare statistiche e pronostici legati alle scommesse sportive. L’evento si svolge dopo l’Amstel Gold Race e anticipa la Liegi-Bastogne-Liegi, chiudendo di fatto la stagione delle classiche prima di lasciare spazio ai grandi giri come il Giro d’Italia e il Tour de France.

Il Muro di Huy: Statistiche, protagonisti e quote dei favoriti

Il cuore pulsante della Freccia Vallone è rappresentato dal celebre Muro di Huy, un’ascesa breve ma estremamente impegnativa, con pendenze che raggiungono il 26%. Questo tratto di percorso, affrontato per tre volte e decisivo nell’ultima ascesa a pochi chilometri dal traguardo, spesso indirizza l’esito della corsa. Ecco alcuni dati e considerazioni chiave che emergono dalle ultime edizioni e dalle attuali quote dei principali siti di scommesse:

Vincitori recenti : 2024 – Stephen Williams 2023 – Tadej Pogacar 2022 – Dylan Teuns 2021 – Julian Alaphilippe 2020 – Marc Hirschi 2019/2018/2017 – Alejandro Valverde

: Favoriti attuali: Pogacar, Evenepoel, Skjelmose e Nys sono i nomi caldi secondo le quote, con outsider come Van Gils, Pidcock e Ben Healy.

Tra i giovani spicca il belga Nys, che a soli 22 anni e con un passato nel ciclocross, gode di molta fiducia dai bookmaker. La formazione Lidl-Trek si presenta con due opzioni di rilievo: Nys e il danese Skjelmose, fresco vincitore dell’Amstel Gold Race dove ha superato in volata avversari del calibro di Pogacar ed Evenepoel.

Le ultime classiche hanno visto un Evenepoel in grande ripresa dopo l’incidente dello scorso anno, mentre Skjelmose ha già dimostrato il suo valore. Tuttavia, la peculiarità del Muro di Huy rende questa corsa adatta non solo ai passisti ma anche agli scalatori puri, una rarità per le classiche del nord. In questo senso, Pogacar appare come il ciclista più completo, mentre Evenepoel potrebbe soffrire la pendenza finale. Tra gli outsider con quote elevate si segnalano Buitrago (quota 66), Hirschi ed Enric Mas (quota 125), appetibili soprattutto per piazzamenti o scommesse “testa a testa”.

In conclusione, la Freccia Vallone 2025 si preannuncia combattuta, con diversi favoriti e possibili sorprese grazie alla selettiva salita del Muro di Huy. Le quote vedono in testa Pogacar, seguito da Evenepoel, Nys e Skjelmose, mentre gli outsider offrono opzioni intriganti per chi cerca scommesse a quota più alta.

