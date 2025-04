Pronostico e statistiche Fortitudo Bologna-Rimini: derby da playoff

La Serie A2 Old Wild West si prepara a vivere una delle giornate più decisive della stagione, con la trentasettesima giornata che promette emozioni e risultati fondamentali in ottica playoff e salvezza. In programma ci sono sfide ad altissimo tasso agonistico, tra squadre che cercano il miglior piazzamento possibile e altre che lottano per evitare i playout. L’attenzione degli appassionati si concentra soprattutto sulla partita tra Flats Service Fortitudo Bologna e RivieraBanca Basket Rimini, posticipo che chiuderà il turno con un derby dalle mille implicazioni.

Fortitudo Bologna: statistiche stagionali e sfida cruciale

Per la Flats Service Fortitudo Bologna, la sfida contro RivieraBanca Basket Rimini rappresenta un vero e proprio crocevia della stagione. La formazione bolognese arriva da una sconfitta combattuta contro Forlì, dove la difesa ha retto ma le percentuali al tiro sono state basse. In casa, al PalaDozza, la Fortitudo cerca riscatto per consolidare la propria posizione nella griglia playoff e riscattare la gara d’andata, in cui Rimini riuscì a ribaltare il risultato con energia e qualità nei momenti decisivi.

Ultima vittoria casalinga fondamentale per la classifica.

Roster esperto con italiani di valore ed elementi di grande esperienza tra cui Aradori e Cusin .

e . Difesa tra i punti di forza, ma serve maggiore continuità offensiva.

La partita si giocherà lunedì 21 aprile alle 20:45, in diretta esclusiva su RaiSport HD e Rai Play, oltre che in differita su canali locali. L’obiettivo della Fortitudo sarà quello di limitare il talento degli esterni di Rimini e far valere la fisicità sotto canestro. Da monitorare le condizioni di Vencato e Aradori, il cui apporto potrebbe rivelarsi decisivo.

Per RivieraBanca Rimini, la vittoria significherebbe matematicamente il primo posto nella griglia playoff, traguardo impensabile a inizio stagione. La squadra di coach Caja vanta talento e intensità, elementi che saranno fondamentali per cercare il colpaccio a Bologna.

Entrambe le squadre hanno dimostrato grande solidità durante la stagione:

Squadra Punti Obiettivo Fortitudo Bologna – Playoff RivieraBanca Rimini – Primo posto playoff

La gara promette spettacolo e determinazione, con entrambe le tifoserie pronte a sostenere i propri colori in uno dei palazzetti più iconici d’Italia.

In conclusione, la sfida tra Fortitudo Bologna e RivieraBanca Rimini sarà determinante per definire la griglia playoff della Serie A2 Old Wild West. Attenzione alle statistiche: la Fortitudo vuole sfruttare il fattore campo, mentre Rimini cerca il sorpasso decisivo per la vetta. Le quote delle scommesse, seppur non dettagliate, indicano un equilibrio tra le due formazioni, rendendo il pronostico particolarmente incerto.

