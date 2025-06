Pronostico e statistiche derby Solferino-Ceresara tamburello

I Campionati Italiani Open di tamburello tornano protagonisti con la quarta giornata di ritorno, regalando agli appassionati sfide avvincenti sia nel maschile che nel femminile. Questo fine settimana è caratterizzato da derby e scontri diretti che potrebbero risultare decisivi nella corsa ai playoff e nella lotta per la salvezza, sia in Serie A che in Serie B. In particolare, i riflettori sono puntati sui team mantovani e trentini, capaci di offrire spettacolo e grandi emozioni ad ogni turno.

Solferino e Ceresara: statistiche e pronostico del derby mantovano

Il calendario propone il derby tra Solferino e Ceresara, rispettivamente prima e seconda forza della Serie A maschile. Il Solferino arriva all’appuntamento dopo la brillante vittoria sul Castellaro, consolidando il primato in classifica con 31 punti. Gli ospiti di Ceresara, che seguono a 28 punti, sono galvanizzati dal successo contro il Dossena e determinati a riaprire la corsa al vertice.

Solferino : 31 punti (1° posto)

: 31 punti (1° posto) Ceresara : 28 punti (2° posto)

: 28 punti (2° posto) Ultimi scontri diretti: equilibrio e rivalità accesa

Il pronostico vede favoriti i padroni di casa, ma il Ceresara ha dimostrato solidità, lasciando presagire una gara combattuta fino all’ultimo. In altri match di giornata, attenzione a Arcene (favorita contro Cinaglio) e a Dossena, che ospita il Rallo. Il derby Sommacampagna-Bardolino promette equilibrio, con i gardesani impegnati nella corsa salvezza.

Nel campionato cadetto, la capolista Segno affronta il derby contro Noarna, squadra che ha recentemente fermato la corsa del Valgatara. La classifica vede il Segno in testa a 27 punti, seguito da Valgatara e Castelli Calepio a quota 26. Sfide chiave anche per Fontigo e Fumane, impegnate rispettivamente contro Castelli Calepio e Cavaion.

Nel femminile, la Segno guida la Serie A con 24 punti e parte favorita nel derby contro il Faedo. La Tigliolese seconda, affronta la trasferta a Cavriana, mentre il Guidizzolo cerca riscatto a San Paolo d’Argon. Nella Serie B femminile, l’Alegra Settime domina il girone A, mentre Noarna rafforza il primato nel girone B dopo il successo nel recupero settimanale.

I Campionati Italiani Open continuano a offrire partite emozionanti e risultati incerti, con la classifica ancora aperta in tutte le categorie. La lotta per il titolo e la salvezza è più viva che mai, soprattutto in vista dei prossimi turni che potrebbero rimescolare le carte. Per chi segue le scommesse sportive, i favori del pronostico sono attualmente per Solferino in Serie A maschile e per Segno sia in Serie B maschile che nel femminile, ma la storia insegna che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Resta aggiornato con le nostre analisi dettagliate: segui tutte le statistiche e i pronostici dei Campionati Italiani Open per non perdere nessuna novità sulle sfide più avvincenti!