Pronostico e statistiche: Chiesa tra Milan, Napoli e Juve

Il mercato estivo della Serie A si scalda con il nome di Federico Chiesa, protagonista di un possibile ritorno in Italia dopo una stagione complessa al Liverpool. L’ex esterno della Juventus, reduce da un’annata poco brillante in Premier League, potrebbe rappresentare una delle mosse più interessanti della sessione, con diversi club italiani pronti a contendersi il suo cartellino.

Quote e statistiche: quale squadra in pole per Chiesa?

La situazione di Chiesa al Liverpool si è rivelata più difficile del previsto. Nonostante la vittoria del campionato inglese da parte dei Reds, l’attaccante italiano ha trovato pochissimo spazio sotto la gestione di Slot, collezionando appena 5 presenze e 41 minuti in Premier League. Le sue uniche soddisfazioni sono arrivate nelle coppe, dove ha segnato 2 gol e fornito 2 assist. Questo scarso minutaggio ha alimentato le voci di mercato e ha spinto i bookmakers a stilare una lista di possibili destinazioni per il futuro di Chiesa.

Le quote più basse (4,5) vedono in prima fila Milan e Napoli come principali candidate all’acquisto.

e come principali candidate all’acquisto. La Juventus , nonostante il recente addio, resta in corsa con una quota a 9.

, nonostante il recente addio, resta in corsa con una quota a 9. Più distanti risultano Inter e Roma, entrambe quotate a 11.

Questi numeri rappresentano una sorta di “griglia di partenza” secondo gli operatori del settore, che riflettono sia l’interesse dei club che le possibilità economiche e tecniche di ciascuna squadra.

Il ritorno di Chiesa in Serie A appare dunque tutt’altro che improbabile. Il suo contratto con il Liverpool è ancora lungo, ma la volontà di trovare maggiore continuità e un ruolo da protagonista potrebbe spingerlo a cambiare nuovamente maglia. L’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori resta ora puntata su come evolverà la trattativa e se davvero uno dei top club italiani riuscirà a riportare in patria uno dei talenti più brillanti dell’ultima generazione.

In sintesi, il futuro di Federico Chiesa è ancora incerto, ma la possibilità di un ritorno in Serie A si fa sempre più concreta, con Milan e Napoli favorite secondo le quote attuali (4,5), seguite da Juventus (9) e poi Inter e Roma (11). Gli sviluppi del mercato saranno decisivi nelle prossime settimane. Segui i nostri aggiornamenti quotidiani per non perderti tutte le novità e le analisi sui grandi protagonisti della Serie A!