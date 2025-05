Pronostico e statistiche Boston Celtics-New York Knicks: sfida playoff

La NBA entra nel vivo con la semifinale della Eastern Conference tra Boston Celtics e New York Knicks, una delle rivalità più storiche e sentite del basket americano. Dopo oltre un decennio dall’ultima sfida playoff, le due squadre si ritrovano per un confronto che promette spettacolo e tensione, con entrambe le formazioni decise a conquistare un posto nella finale di Conference. L’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori è tutta rivolta alle statistiche e alle possibili chiavi tattiche che potranno decidere la serie, in un contesto dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Boston favorita nei numeri, ma New York cerca la sorpresa

Il secondo turno dei Playoff NBA 2025 mette di fronte due squadre che hanno già scritto pagine indimenticabili nella storia della lega. I Boston Celtics, giunti alla semifinale dopo aver dominato la stagione regolare e superato il primo turno con autorità, si presentano con il favore del pronostico. Durante la regular season, infatti, hanno vinto tutti e quattro gli scontri diretti con i New York Knicks, segnando una media di 130,2 punti per 100 possessi, confermando una straordinaria efficienza offensiva.

Jayson Tatum e Jaylen Brown sono stati i principali terminali offensivi, in grado di sfruttare ogni debolezza della difesa avversaria.

e sono stati i principali terminali offensivi, in grado di sfruttare ogni debolezza della difesa avversaria. La condizione di Jrue Holiday, ancora alle prese con un infortunio, potrebbe tuttavia rappresentare un’incognita importante per il roster di Joe Mazzulla.

Dall’altra parte, i Knicks sono reduci da una serie intensa e combattuta contro Detroit, con Jalen Brunson protagonista nella decisiva gara 6. La squadra di Tom Thibodeau basa il proprio gioco su solidità difensiva e sul contributo di pochi uomini chiave, tra cui OG Anunoby e Josh Hart. Per New York, la sfida sarà reggere l’urto fisico e mantenere alte percentuali al tiro, soprattutto dall’arco, dove in stagione regolare hanno faticato contro Boston:

Hart : 1/9 da tre punti contro i Celtics

: 1/9 da tre punti contro i Bridges : 7/22 dall’arco

: 7/22 dall’arco Anunoby: 2/15

Fondamentale sarà anche la capacità di Karl-Anthony Towns di sfruttare il vantaggio fisico nel pitturato, mentre la difesa dei Celtics cercherà di mettere sotto pressione Brunson e limitare le opzioni offensive avversarie.

Le date da segnare in calendario sono: 5 maggio (gara 1), 7 maggio (gara 2), 10 maggio (gara 3), 12 maggio (gara 4), 14 maggio (gara 5), 16 maggio (gara 6) e 19 maggio (gara 7), con l’asterisco per le gare eventualmente necessarie.

In conclusione, la serie tra Boston Celtics e New York Knicks si preannuncia avvincente e ricca di spunti tecnici. Le statistiche sorridono a Boston, ma la determinazione e l’energia dei Knicks potrebbero sorprendere. Secondo i principali pronostici, i Celtics partono favoriti per 4-2 sulla serie, ma nulla è scontato nei playoff NBA.

