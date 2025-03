Pronostico e statistiche: Borussia Dortmund vs Mainz

La Bundesliga si avvicina alla fase finale e la sfida tra Borussia Dortmund e Mainz assume un significato cruciale per entrambe le squadre. Mentre il Borussia cerca disperatamente di risalire la classifica dopo una serie di risultati deludenti, il Mainz è in piena corsa per un posto in Europa, grazie a una stagione sorprendente e a una difesa solida.

Il Mainz: una difesa solida e sogni europei

Il Mainz, sotto la guida di Bo Henriksen, ha mostrato una consistenza impressionante durante questa stagione. Attualmente terzi in classifica, i biancorossi vantano una delle difese più impenetrabili del campionato, con solo 28 gol subiti, secondo solo al Bayern Monaco. Con una serie di risultati positivi che includono quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei partite, il Mainz è a soli tre punti dal Lipsia. I contributi offensivi di Burkardt e Amiri, entrambi convocati per la nazionale, hanno ulteriormente consolidato la posizione della squadra nella lotta per un posto in Europa.

Al contrario, il Borussia Dortmund vive un periodo di difficoltà. Dopo due sconfitte consecutive contro Augsburg e Lipsia, i gialloneri sono scivolati all’undicesimo posto. Nonostante il cambio di allenatore, con Niko Kovac al posto di Nuri Sahin, la squadra fatica a ritrovare la continuità necessaria. Se in Champions League il Borussia ha brillato, in campionato la situazione è ben diversa, con solo 10 punti raccolti nell’anno solare 2025.

Le quote scommesse riflettono questa incertezza. Il segno “Gol”, che indica entrambe le squadre a segno, è quotato a 1.63 su Goldbet e Lottomatica, mentre il “X2”, che prevede una vittoria o un pareggio del Mainz, è quotato a 2.20. Interessante notare che il Borussia non ha mai battuto il Mainz negli ultimi quattro incontri, facendo del match di domenica un test cruciale per le ambizioni dei gialloneri.

Con il Signal Iduna Park pronto ad accogliere questo incontro decisivo, il Borussia Dortmund spera di invertire la rotta e risollevare le proprie sorti in campionato. Tuttavia, il Mainz, forte della sua difesa e del momento positivo, potrebbe continuare a sorprendere.

