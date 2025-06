Pronostico e statistiche Bodrum-Besiktas: tutte le quote

La Super Lig turca si avvia al termine con l’incontro tra Bodrum e Besiktas, valido per la trentottesima e ultima giornata di campionato. La partita, in programma domenica alle 18:00, mette di fronte due squadre con motivazioni differenti: da un lato i padroni di casa, già retrocessi, dall’altro una delle storiche big di Istanbul che cerca un piazzamento d’onore, seppur di scarso valore pratico. Questo confronto offre spunti interessanti sia dal punto di vista sportivo che per chi segue le dinamiche delle scommesse.

Besiktas in cerca di riscatto: statistiche e obiettivi stagionali

La stagione del Besiktas si è rivelata meno brillante del previsto, nonostante gli investimenti fatti sul mercato e l’arrivo di un tecnico di fama internazionale come Ole Gunnar Solskjaer. I “bianconeri” non sono riusciti a competere con le due rivali cittadine, Galatasaray e Fenerbahçe, che hanno dominato il campionato. Alla vigilia dell’ultimo turno il Besiktas è a due punti dal sorprendente Samsunspor, attuale terza forza del torneo. Per conquistare il terzo posto, la squadra di Solskjaer deve necessariamente vincere e sperare che il Samsunspor non faccia altrettanto.

Negli ultimi due turni, il Besiktas ha raccolto solo un punto.

ha raccolto solo un punto. Il terzo posto non garantirebbe l’accesso diretto all’Europa League, ma comporterebbe comunque la disputa dei preliminari.

Assenze pesanti: mancheranno Ciro Immobile (squalificato), Rashica, Uçan e Oxlade-Chamberlain.

Il Bodrum, invece, ha già la certezza della retrocessione, nonostante tre pareggi consecutivi contro Sivasspor, Trabzonspor e Kayserispor. La formazione biancoverde non può più raggiungere la salvezza, ma cercherà comunque di chiudere dignitosamente la stagione davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni prevedono per il Bodrum un 3-5-2 con Puscas e Bayrakdar in attacco, mentre il Besiktas dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1, affidandosi a Hekimoglu come terminale offensivo.

Le quote delle principali agenzie di scommesse vedono favorito il Besiktas: la vittoria degli ospiti è proposta a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. L’“Over 2.5” (almeno tre gol totali) si attesta intorno a 1.62-1.63.

In sintesi, la sfida tra Bodrum e Besiktas chiude una stagione dal sapore agrodolce per i bianconeri, che puntano almeno a salvare l’onore conquistando il terzo posto. Nonostante le molte assenze e la mancanza di reali obiettivi per i padroni di casa, le quote favoriscono nettamente la formazione ospite. La partita rappresenta un’occasione per osservare le ultime dinamiche del campionato turco e valutare le strategie delle principali squadre coinvolte. Consulta sempre le nostre analisi per essere aggiornato su quote e pronostici delle principali competizioni!