Pronostico e statistiche Boca Juniors-Benfica: analisi completa

L’avvio della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 vede protagoniste due squadre storiche: Boca Juniors e Benfica. L’incontro, ricco di fascino e tradizione, si giocherà nella notte tra lunedì e martedì all’Hard Rock Stadium di Miami. In un gruppo che vede il Bayern Monaco come principale favorito, questa sfida può già indirizzare la corsa verso gli ottavi, mettendo di fronte due formazioni che puntano a guadagnarsi un posto tra le migliori del torneo.

Benfica favorito: statistiche e quote attuali del match

La partita tra Boca Juniors e Benfica si presenta come uno scontro diretto per la qualificazione. Secondo i bookmaker, i portoghesi partono nettamente favoriti: le quote per il successo del Benfica si attestano a 1.70 su Goldbet e Lottomatica, e a 1.73 su SNAI. Le statistiche recenti confermano questa tendenza:

Boca Juniors ha concluso la regular season al terzo posto nel campionato di Apertura e si è fermato ai quarti di finale dei playoff contro l’ Independiente .

ha concluso la regular season al terzo posto nel campionato di Apertura e si è fermato ai quarti di finale dei playoff contro l’ . La squadra argentina, guidata da Miguel Angel Russo , dovrà fare a meno di elementi importanti come il portiere Romero , Lema e Rolon .

, dovrà fare a meno di elementi importanti come il portiere , e . In attacco si affida all’esperienza di Edinson Cavani , autore di soli due gol in stagione.

, autore di soli due gol in stagione. Il Benfica arriva all’appuntamento dopo aver perso sia il campionato che la coppa nazionale a vantaggio dello Sporting, ma può contare su una rosa competitiva, impreziosita dalla presenza di Angel Di Maria e da una coppia d’attacco prolifica: Pavlidis (29 gol) e Akturkoglu (16 gol).

Assenze pesanti anche per i lusitani: il giovane Tomas Araujo e il centrocampista Marco Silva sono indisponibili. La squadra di Bruno Lage punta comunque sulla qualità e sull’esperienza internazionale per imporsi su un Boca meno brillante rispetto al passato.

La copertura televisiva sarà totale: la partita sarà trasmessa gratis in streaming su DAZN, che offrirà tutte le 63 gare del torneo grazie alla partnership con la FIFA.

Il pronostico pende decisamente dalla parte dei portoghesi, anche in virtù delle difficoltà offensive degli argentini: il “No Gol” risulta quotato a 1.90 su Goldbet e Lottomatica, e a 1.95 su SNAI, suggerendo che la partita potrebbe vedere una sola squadra andare a segno.

Alla luce delle ultime statistiche e delle quote offerte dai principali operatori, il Benfica appare favorito per la vittoria contro un Boca Juniors alle prese con diverse assenze e una fase realizzativa poco incisiva. Le quote principali vedono il successo dei portoghesi tra 1.70 e 1.73, mentre il segno “No Gol” oscilla tra 1.90 e 1.95. Segui i nostri approfondimenti per ulteriori aggiornamenti sulle prossime partite e confronta le tue previsioni con quelle degli esperti di Sport.it!