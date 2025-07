Pronostico e statistiche Atp Gstaad e Palermo Ladies Open

Il tennis internazionale torna protagonista con due appuntamenti chiave: il Palermo Ladies Open e l’Atp Gstaad. In entrambi i tornei, l’attenzione è rivolta sia ai giovani talenti emergenti che ai ritorni importanti nel circuito. Da Palermo a Gstaad, le sfide sui campi in terra rossa si preannunciano ricche di emozioni, con diversi italiani pronti a mettersi in mostra e a guadagnare punti preziosi nelle rispettive classifiche.

Tennis femminile a Palermo: wild card e statistiche sulle italiane

La 36esima edizione del Palermo Ladies Open si tinge d’azzurro, grazie alle wild card assegnate a quattro giocatrici italiane o di origini italiane: Giorgia Pedone, Martina Trevisan, Tyra Caterina Grant e Silvia Ambrosio. Il torneo, inserito nel circuito WTA 125 e dotato di un montepremi di 115.000 dollari, vedrà per la prima volta Pedone protagonista sui campi di casa dopo i successi nell’ITF, mentre sarà un ritorno per Trevisan, reduce dalla semifinale al Roland Garros 2022 e rientrata di recente dopo uno stop di otto mesi.

Giorgia Pedone : 20 anni, best ranking 183, attualmente 209

: 20 anni, best ranking 183, attualmente 209 Martina Trevisan : ex numero 18 WTA, semifinalista a Parigi

: ex numero 18 WTA, semifinalista a Parigi Tyra Caterina Grant : 17 anni, best ranking live 249

: 17 anni, best ranking live 249 Silvia Ambrosio: 28 anni, attualmente numero 278 WTA

Il tabellone principale prevede 32 giocatrici singolariste e 16 coppie di doppio. Le partite inizieranno il 21 luglio e si giocherà su cinque campi a partire dalle 17 fino a mezzanotte. Grande attesa per la finale del 27 luglio, trasmessa in diretta Rai. La vendita dei biglietti ha già superato i 5.000 tagliandi, segno del crescente interesse verso il tennis femminile italiano.

Nel frattempo, in Svizzera, l’Atp Gstaad vede protagonista l’italiano Francesco Passaro, unico azzurro nel tabellone principale dopo le vittorie nelle qualificazioni e un successo importante contro Arthur Rinderknech, recente sorpresa di Wimbledon. Passaro sfiderà la wild card svizzera Jerome Kym in un match che potrebbe avvicinarlo alla Top 100 mondiale. Tra gli altri incontri di rilievo:

Tomas Martin Etcheverry contro Arthur Cazaux

contro Alexander Shevchenko contro Alexander Bublik

contro Francisco Comesana contro Roberto Carballes Baena

Le quote scommesse vedono favorito Passaro (1.62 su Goldbet e Lottomatica), mentre l’over 20,5 games tra Shevchenko e Bublik è quotato a 1.53.

L’attenzione è alta sia a Palermo che a Gstaad, con il pubblico italiano pronto a sostenere le proprie beniamine e i nuovi talenti. Questi eventi rappresentano un’occasione importante per il movimento tennistico nazionale, sia in termini di visibilità che di crescita tecnica. Le quote delle scommesse sottolineano l’equilibrio e l’incertezza di molti incontri, promettendo spettacolo e colpi di scena. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!