Pronostico e statistiche ATP Amburgo e Ginevra: analisi quarti

Il mondo del tennis internazionale si accende con i quarti di finale di due importanti tornei ATP, Amburgo e Ginevra, in programma giovedì 22 maggio 2025. Gli appassionati attendono con curiosità le sfide tra alcuni dei protagonisti più interessanti del circuito, tra cui spiccano i match tra Alexandre Muller e Felix Auger Aliassime, Luciano Darderi contro Andrej Rublev e Matteo Arnaldi contro Novak Djokovic. Analizziamo dati, statistiche e pronostici delle partite più attese, offrendo una panoramica accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta alle scommesse sportive.

Statistiche e pronostici: occhio ai favoriti nei quarti di finale

I quarti di finale vedono affrontarsi atleti in cerca di conferme e rivincite:

Muller arriva ad Amburgo dopo aver eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev , in un match durissimo, mentre Auger Aliassime tenta di ritrovare la fiducia persa negli ultimi mesi.

arriva ad dopo aver eliminato la testa di serie numero 1, , in un match durissimo, mentre tenta di ritrovare la fiducia persa negli ultimi mesi. Darderi , reduce da una vittoria contro Nakashima , cerca l’impresa contro il quotato Rublev , che vanta una carriera ricca di successi e una posizione di classifica superiore.

, reduce da una vittoria contro , cerca l’impresa contro il quotato , che vanta una carriera ricca di successi e una posizione di classifica superiore. In Svizzera, Arnaldi sogna di ripetere il recente successo contro Djokovic, già battuto a Madrid, ma il serbo parte ancora una volta favorito dai bookmaker.

Le quote dei principali siti di scommesse riflettono le aspettative sugli atleti in campo:

Match Favorito Quota Vittoria Alternative Muller vs. Auger Aliassime Auger Aliassime 1.62 Totale 3 Set (2.25), Over 21.5 Games (1.60) Darderi vs. Rublev Rublev Non specificata Darderi outsider Arnaldi vs. Djokovic Djokovic 1.44 Arnaldi vince 1 set (1.62), Over Games (1.63)

Rublev si distingue per la potenza nei colpi e la versatilità sulle diverse superfici, mentre Darderi ha già mostrato di poter sorprendere avversari di livello.

si distingue per la potenza nei colpi e la versatilità sulle diverse superfici, mentre ha già mostrato di poter sorprendere avversari di livello. Djokovic, ex numero uno del mondo, cerca ritmo in vista del Roland Garros, mentre Arnaldi si presenta galvanizzato da recenti risultati positivi.

Le partite saranno disponibili in diretta sui canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW e SkyGo.

I quarti di finale degli ATP 500 di Amburgo e ATP 250 di Ginevra promettono emozioni e colpi di scena. I favoriti secondo i bookmaker sono Auger Aliassime, Rublev e Djokovic, ma attenzione alle possibili sorprese da parte di Muller, Darderi e Arnaldi. Le quote suggeriscono partite combattute, con opzioni interessanti anche su numero di set e giochi totali. Consulta sempre le piattaforme ufficiali per le quote aggiornate.

