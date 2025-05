Pronostico e statistiche Al Hilal-Al Nassr: analisi e quote

Il campionato di Saudi Pro League entra nelle sue fasi decisive con la trentunesima giornata che vede protagoniste squadre di primo piano come Al Hilal, ancora in corsa per il titolo, e Al Nassr di Cristiano Ronaldo, impegnata in una delicata trasferta contro Al Okhdood. Le sfide in programma possono influire tanto sulla vetta quanto sulla zona retrocessione, offrendo spunti di grande interesse sia dal punto di vista sportivo che per gli appassionati di statistiche e pronostici.

Statistiche chiave: l’attacco prolifico di Al Hilal e le difficoltà difensive di Al Orobah

La notizia principale riguarda la situazione delle due partite di cartello: Al Hilal-Al Orobah e Al Okhdood-Al Nassr. Al Hilal, reduce da una stagione altalenante e dalla recente separazione con l’allenatore portoghese Jorge Jesus, si trova ancora a lottare per il titolo, anche se il distacco dalla capolista Al-Ittihad (6 punti) rende la rimonta quasi proibitiva a quattro turni dal termine. Tuttavia, la squadra di Riad ha dimostrato grande forza offensiva, con ben 84 gol segnati in 30 partite, il miglior attacco del campionato. Di contro, la difesa ha spesso mostrato qualche incertezza.

Al Hilal ha vinto l’ultima gara 5-3 contro Al Raed .

ha vinto l’ultima gara 5-3 contro . L’avversario, Al Orobah , è in piena lotta salvezza e vanta una delle peggiori difese: 61 reti subite.

, è in piena lotta salvezza e vanta una delle peggiori difese: 61 reti subite. Nelle ultime due gare, Al Orobah ha raccolto 4 punti, mantenendosi a +1 dalla zona retrocessione.

La partita non sarà trasmessa in diretta televisiva o streaming, mentre le quote principali vedono favorito Al Hilal con pronostico di almeno 4 gol complessivi (Over 2.5 quotato tra 1.20 e 1.22 a seconda dell’operatore).

Passando a Al Okhdood-Al Nassr, la formazione di Cristiano Ronaldo e dell’allenatore Stefano Pioli arriva da un momento molto difficile: fuori dalla Champions asiatica e scivolata fuori dalla corsa al titolo dopo la sconfitta contro Al-Ittihad. Ora rischia addirittura di non qualificarsi per la prossima competizione continentale. L’avversario, Al Okhdood, penultimo in classifica, cerca punti vitali per la salvezza. Il match sarà trasmesso da Sportitalia e le quote prevedono almeno un gol per parte (opzione “Gol” quotata tra 1.60 e 1.67).

In sintesi, le due partite offrono motivi di interesse sia in ottica classifica che per gli amanti delle statistiche: da una parte l’attacco di Al Hilal contro la difesa fragile di Al Orobah, dall’altra la ricerca di riscatto di Al Nassr e Cristiano Ronaldo contro la disperazione di Al Okhdood.

Gli incontri Al Hilal-Al Orobah e Al Okhdood-Al Nassr rappresentano due crocevia importanti per la Saudi Pro League: da un lato la lotta per il titolo, dall’altro quella per la permanenza. Le quote suggeriscono partite ricche di gol, in particolare nell’incontro di Al Hilal (Over 2.5 a 1.20-1.22) e almeno una rete per parte nell’altra sfida (“Gol” tra 1.60 e 1.67). Segui le nostre analisi e scopri tutte le statistiche principali per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della Saudi Pro League!