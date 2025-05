Pronostico e statistiche Adamant-Pordenone: finale playoff Serie B

La finale playoff tra Adamant e Pordenone rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione cestistica, mettendo in palio un posto nella prossima Serie B Nazionale. L’entusiasmo tra i tifosi è palpabile: entrambe le squadre arrivano all’appuntamento dopo aver dimostrato solidità e determinazione durante i playoff. L’analisi di questa sfida promette interessanti spunti non solo per gli appassionati di basket, ma anche per chi segue con attenzione le dinamiche delle scommesse sportive su eventi di grande rilievo.

Statistiche e risultati: un confronto acceso tra Adamant e Pordenone

La finale vedrà opposte le due migliori formazioni della stagione regolare, con Pordenone che parte leggermente favorita secondo i pronostici, avendo conquistato il primo posto in campionato e il vantaggio campo. Adamant, però, si presenta forte di una post-season impeccabile, in cui ha superato Oderzo e Sangiorgese con due secchi 2-0, dimostrando compattezza sia in casa che in trasferta.

Pordenone è stata l’unica squadra capace di battere due volte Adamant in stagione.

La gara 1 si giocherà domenica 1 giugno alle 18 al Pala Crisafulli di Pordenone.

di . Gara 2 prevista mercoledì 4 giugno alla Bondi Arena (ore 20.30 o 21).

(ore 20.30 o 21). L’eventuale gara 3 domenica 8 giugno di nuovo in casa dei friulani.

La memoria dell’ultima sfida in campionato, dove Adamant ha visto sfumare la vittoria negli ultimi istanti, aggiunge ulteriore pepe a una serie già elettrizzante. La squadra di coach Milli potrà contare su un pubblico caldo e numeroso: oltre mille tifosi sono attesi sugli spalti, segnale di quanto sia sentita questa sfida. Dal punto di vista delle scommesse, la serie appare molto equilibrata. Chi punterà su Adamant dovrà credere nella capacità della squadra di esprimere il proprio miglior basket anche lontano da casa, cercando il colpaccio esterno che potrebbe essere decisivo per la promozione.

In conclusione, il duello tra Adamant e Pordenone si preannuncia intenso e ricco di emozioni, sia in campo che tra gli appassionati di scommesse sportive. Il calendario serrato e il valore delle due squadre suggeriscono una serie combattuta fino all’ultimo possesso. Le quote, secondo le ultime analisi, danno leggermente favorita Pordenone grazie al fattore campo e ai precedenti stagionali, ma Adamant arriva all’appuntamento con grande fiducia e la consapevolezza di potersi giocare ogni carta.

