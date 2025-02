Pronostico e analisi di Leicester-Brentford

Leicester e Brentford si preparano a un match cruciale che potrebbe decidere le sorti della stagione per entrambe le squadre. Le Foxes, in crisi di risultati, ospitano al King Power Stadium un Brentford trasformato e pronto a confermare la sua rinascita in trasferta. Il match di Premier League riveste un’importanza doppia: da un lato, il Leicester cerca disperatamente punti salvezza; dall’altro, le “Api” puntano a consolidare la loro posizione verso l’Europa. Vediamo nel dettaglio le statistiche e le previsioni per questo atteso scontro.

Statistiche: Brentford letale fuori casa

La sfida tra Leicester e Brentford si preannuncia ricca di colpi di scena. I precedenti sono a favore delle Api, che nella gara d’andata hanno trionfato con un netto 4-0. Il Brentford, allenato da Thomas Frank, ha saputo trasformarsi da squadra mediocre in trasferta a vera specialista delle vittorie esterne. Con tre successi consecutivi lontano da casa, le Api puntano a eguagliare il record del 2011 in League One. Fondamentale sarà l’apporto di Kevin Schade, già autore di una tripletta all’andata.

Il Leicester, dal canto suo, sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Con soli 17 punti in 25 partite e un preoccupante -30 di differenza reti, le Foxes devono evitare di stabilire un record negativo: nessuna squadra ha mai perso sei partite casalinghe di fila senza segnare. Sotto la guida di Ruud van Nistelrooy, il Leicester spera di invertire la rotta, affidandosi al ritorno di Ndidi e monitorando le condizioni di Justin.

Le previsioni delle principali agenzie di scommesse indicano un Brentford favorito. La loro vittoria è quotata a 2.00 da Bet365, mentre un successo del Leicester paga 3.50. Il pareggio, seppur improbabile, è valutato anch’esso a 3.50. Interessante il mercato Goal/No Goal, con una quota media di 1.50 per il “Yes”. L’Over 2.5 è quotato a 1.57 da Bet365, suggerendo una partita ricca di reti.

In conclusione, il match tra Leicester e Brentford è un incontro fondamentale per entrambe le squadre. Le statistiche e le quote indicano una preferenza per le Api, ma le Foxes possono ancora sorprendere. Per chi è alla ricerca di opportunità di scommessa, il Double Chance X2 appare una scelta sicura, con quote che variano da 1.25 a 1.33. Segui i nostri pronostici aggiornati ogni settimana: non perdere le migliori occasioni!