Home | Pronostico Donnarumma: statistiche e quote per il suo futuro

Il futuro di Gianluigi Donnarumma, attuale portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, è al centro dell’attenzione degli appassionati di calcio e degli operatori di scommesse. Dopo una stagione ricca di successi in Francia, si moltiplicano le voci riguardo a un possibile ritorno in Serie A o un trasferimento in Premier League. Le trattative per il rinnovo contrattuale con il Psg sono in corso, ma l’incertezza alimenta le speculazioni sulle prossime mosse di uno dei portieri più celebrati al mondo.

Statistiche e risultati di Donnarumma: una stagione da protagonista

Donnarumma ha vissuto una delle sue stagioni più brillanti in carriera, contribuendo in modo decisivo ai successi del Psg. Il suo 2023/2024 si è concluso con una serie di trionfi:

Vittoria in Champions League in finale contro l’ Inter

in finale contro l’ Primo posto in Ligue 1

Conquista della Coppa di Francia

Successo in Supercoppa francese

Finalista al Mondiale per club (sconfitta contro il Chelsea)

Questi risultati testimoniano l’altissimo livello raggiunto dal portiere italiano, che ha conquistato quasi tutti i trofei stagionali disponibili, mancando per un soffio il “pokerissimo”.

Nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2026, le trattative per il prolungamento con il Psg non hanno ancora portato all’annuncio ufficiale. Nel frattempo, i principali bookmaker analizzano le possibili destinazioni del portiere per la prossima stagione, alimentando l’interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Secondo le valutazioni delle agenzie di scommesse, le ipotesi di mercato più accreditate per Donnarumma sono:

Squadra Quota Napoli 15,00 Juventus 16,00 Milan 25,00

La quota più bassa riguarda un possibile trasferimento al Napoli , seguito da Juventus e Milan , che rappresenterebbe un clamoroso ritorno.

, seguito da e , che rappresenterebbe un clamoroso ritorno. Non sono escluse offerte dalla Premier League, anche se al momento non sono state rese note quote ufficiali per i club inglesi.

In conclusione, il destino di Donnarumma resta ancora tutto da scrivere. La priorità del portiere sembra essere il rinnovo con il Psg, ma l’assenza di un accordo ufficiale alimenta le speculazioni su un possibile ritorno in Italia. Le quote attuali dei bookmaker vedono favorito il Napoli (15,00), seguito da Juventus (16,00) e Milan (25,00), lasciando aperta la porta a scenari sorprendenti. Segui le nostre analisi per restare aggiornato sulle evoluzioni del mercato e sulle prossime destinazioni dei grandi protagonisti del calcio internazionale!