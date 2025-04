Pronostico Djurgarden-Chelsea: statistiche e chance in Europa

La Conference League 2024/2025 entra nel vivo con le semifinali d’andata, riflettori puntati sul confronto tra Djurgarden e Chelsea. Per la formazione svedese si tratta di un traguardo storico: mai prima d’ora aveva raggiunto una semifinale europea. Gli inglesi, invece, puntano alla conquista di un nuovo trofeo per arricchire la propria bacheca e consolidare la stagione, senza risparmiarsi in campo. L’attenzione è massima anche tra gli appassionati di scommesse e pronostici, che seguono con interesse le quote e le analisi sulle possibilità delle due squadre.

Djurgarden sogna ma il Chelsea domina: statistiche e precedenti

La partita d’andata tra Djurgarden e Chelsea si giocherà giovedì 1° maggio alla 3Arena di Stoccolma, con fischio d’inizio alle 21.00. I padroni di casa, guidati da Jani Honkavaara, arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Rapid Vienna in una sfida al cardiopalma, risolta ai tempi supplementari grazie alla doppietta di Gulliksen. In campionato, gli svedesi hanno raccolto 7 punti dopo 5 giornate, segno di una squadra solida ma non irresistibile.

Djurgarden in semifinale europea per la prima volta

in semifinale europea per la prima volta Vittoria in campionato sull’ Osters e successo decisivo in Europa contro il Rapid Vienna

e successo decisivo in Europa contro il Punti di forza: compattezza difensiva e spirito di squadra

Dall’altra parte, il Chelsea di Enzo Maresca viene dalla convincente doppia sfida contro il Legia Varsavia: 0-3 all’andata in Polonia, con la qualificazione praticamente in tasca già dopo la prima partita, grazie ai gol di Madueke e George. In Premier League, i Blues continuano a lottare per un posto in Champions League, ma l’obiettivo europeo rimane una priorità.

Chelsea favorito secondo le principali analisi e quote

secondo le principali analisi e quote Squadra esperta e ricca di alternative di qualità

Probabile formazione tipo, senza turnover

Squadra Ultimo turno europeo Risultato Djurgarden Vs Rapid Vienna Vittoria ai supplementari Chelsea Vs Legia Varsavia Vittoria complessiva

Le quote scommesse vedono il Chelsea nettamente favorito: la vittoria degli inglesi è proposta a 1.33 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Per chi cerca opzioni alternative, si segnala l’Over 0.5 primo tempo + Over 0.5 secondo tempo a quota 1,40 (Lottomatica), mentre il vantaggio Blues già nel primo tempo è quotato 1,73 da Sisal.

In sintesi, il Chelsea gode di tutti i favori del pronostico contro un Djurgarden che ha già raggiunto un risultato storico. Le statistiche e i precedenti rendono la vittoria inglese assai probabile e la differenza di valori in campo sembra netta. Le principali piattaforme propongono il successo dei Blues a quota 1.33, mentre soluzioni più rischiose sono disponibili per chi ama le scommesse multiple. Segui tutte le nostre analisi e pronostici sulle competizioni europee per restare sempre aggiornato con dati e approfondimenti esclusivi!