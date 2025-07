Pronostico Dinamo Kiev-Hamrun Spartans: statistiche e quote

La partita di ritorno tra Dinamo Kiev e Hamrun Spartans, in programma il 29 luglio 2025 alle ore 20:00 presso la Lublin Arena di Lublino, si preannuncia come un confronto dal risultato quasi scontato. Dopo il largo successo ottenuto all’andata, la formazione ucraina sembra destinata a confermare il proprio passaggio al turno successivo di Champions League, mentre la squadra maltese dovrà tentare l’impresa per salvare l’onore in una sfida che sulla carta appare proibitiva.

Dinamo Kiev favorita: numeri e quote dopo il 3-0 dell’andata

Il match di andata, disputato a Malta, ha visto la netta affermazione della Dinamo Kiev per 3-0 contro la matricola Hamrun Spartans. Questo risultato mette gli ucraini in una posizione di assoluto vantaggio per il ritorno, rendendo la gara di Lublino una formalità sotto molti aspetti. Le statistiche parlano chiaro:

Unico precedente tra le due squadre: 3-0 per la Dinamo Kiev (andata playoff 2024/25)

Dinamo Kiev favorita, con quote vittoria a 1.18

favorita, con quote vittoria a 1.18 Pareggio quotato a 7.00

Vittoria degli Hamrun Spartans a quota 11.00

Le previsioni degli analisti suggeriscono una sfida a senso unico, con i padroni di casa pronti a gestire il vantaggio senza eccessivi rischi. Nonostante ciò, la possibilità di vedere gol da entrambe le parti non è da escludere, visti i possibili cambi di formazione e la voglia degli ospiti di onorare l’impegno europeo.

Il pronostico principale vede il segno «1» come scelta più probabile, accompagnato dall’opzione «Over 2.5», che indica la possibilità di una gara ricca di reti. Si ipotizza un risultato esatto di 3-1 in favore della Dinamo Kiev, pur lasciando spazio a qualche sorpresa nel tabellino dei marcatori. Gli scommettitori più cauti possono orientarsi anche sulla giocata «Goal», che prevede almeno un gol per parte.

Per chi fosse interessato ad approfondire l’analisi delle quote, la tabella riassuntiva qui di seguito offre una panoramica chiara:

Esito Quota Vittoria Dinamo Kiev 1.18 Pareggio 7.00 Vittoria Hamrun Spartans 11.00

La partita tra Dinamo Kiev e Hamrun Spartans rappresenta dunque un appuntamento in cui gli ucraini potranno gestire il largo vantaggio acquisito all’andata. Le quote confermano la netta superiorità della formazione di casa, mentre per i maltesi l’obiettivo sarà quello di ben figurare nonostante il pronostico sfavorevole. Per ulteriori approfondimenti e per restare sempre aggiornati sulle analisi delle competizioni europee, segui il nostro speciale sui pronostici e scopri tutte le ultime novità sul mondo delle scommesse sportive!