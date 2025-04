Pronostico Derthona-Milano: statistiche e analisi dettagliate

La sfida tra Derthona e Olimpia Milano si preannuncia come uno degli eventi più attesi delle ultime giornate di Serie A di basket. Nonostante i Leoni abbiano ormai ridotte chance di accedere ai playoff, la partita contro i campioni d’Italia rappresenta una ghiotta occasione per risollevare le sorti di una stagione altalenante. Dall’altra parte, Milano punta a consolidare la propria posizione in vista della post-season, forte di una rosa profonda ma condizionata dagli infortuni.

Statistiche e precedenti: il peso della storia tra Derthona e Milano

Analizzando i numeri delle ultime stagioni, il confronto diretto tra Derthona e Olimpia Milano vede i biancorossi nettamente favoriti, almeno sulla carta. Nelle tre stagioni di Serie A, infatti, i Leoni non sono mai riusciti a imporsi in casa:

64-81 nel primo anno nella massima serie

75-77 nella stagione 2022/2023

75-79 lo scorso anno

L’unica vittoria di Derthona nei sette confronti totali è arrivata all’andata, con un sorprendente 94-98, a dimostrazione che la squadra piemontese può ancora riservare sorprese. In questa stagione, però, la formazione guidata da Marco Picchi ha attraversato momenti difficili: quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato hanno allontanato quasi definitivamente il sogno playoff. Nel frattempo, il club pensa già al futuro con il ritorno di Gianmaria Vacirca in società e il rinnovo di Vital che potrebbe restare, salvo offerte dall’Eurolega.

Per Olimpia Milano, nonostante una stagione complicata tra infortuni lunghi e qualche innesto poco incisivo, i numeri restano da grande squadra: quinto posto a tre giornate dalla fine della regular season, terzo miglior attacco (90 punti di media) ma qualche difficoltà a rimbalzo e negli assist. L’assenza di giocatori chiave come Causeur, Nebo, Shields e forse Bolmaro pesa, ma il roster rimane di altissimo livello con Brooks, Mirotic, LeDay e altri protagonisti costantemente in doppia cifra.

La squadra del patron Armani resta dunque favorita anche per i bookmaker, che vedono Milano avanti nel pronostico. Tuttavia, la voglia di riscatto dei padroni di casa e il precedente dell’andata lasciano aperta una piccola speranza di colpo grosso per Derthona. La palla a due è fissata per domenica alle 17:30, in un match che promette spettacolo e intensità.

In conclusione, la sfida tra Derthona e Olimpia Milano racchiude motivazioni diverse ma ugualmente forti: da una parte la ricerca di un finale dignitoso per una stagione difficile, dall’altra la rincorsa al miglior piazzamento playoff. Le quote favoriscono nettamente Milano, ma lo sport, si sa, riserva sempre sorprese.

