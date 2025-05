Pronostico Davidovich Fokina-Monfils: statistiche e quote ATP Amburgo

L’ATP 500 di Amburgo e il Ginevra Open rappresentano le ultime tappe del circuito maschile prima dell’attesissimo Roland Garros. I tornei vedono al via alcuni dei protagonisti più attesi della stagione, pronti a contendersi punti preziosi per il ranking e la fiducia necessaria ad affrontare il secondo Slam dell’anno. Tra match equilibrati e assenze illustri, le sfide promettono spettacolo e offrono spunti interessanti anche per chi segue i pronostici e le statistiche delle competizioni.

Statistiche e pronostico per Davidovich Fokina-Monfils ad Amburgo

Il primo turno dell’ATP 500 di Amburgo propone una sfida di grande fascino tra Alejandro Davidovich Fokina e Gael Monfils, in programma martedì 20 maggio. L’incontro vede opposti il numero 26 e il numero 42 del ranking mondiale, entrambi alla ricerca di riscatto dopo una serie di risultati altalenanti.

Ecco alcuni dati e considerazioni principali:

Davidovich Fokina arriva da un periodo difficile: eliminato al terzo turno a Madrid da Zverev e sconfitto all’esordio agli Internazionali di Roma .

arriva da un periodo difficile: eliminato al terzo turno a da e sconfitto all’esordio agli . In precedenza aveva raggiunto le semifinali a Monte-Carlo , battuto solo dal futuro campione Alcaraz .

, battuto solo dal futuro campione . Monfils deve fare i conti con la condizione fisica: dopo due partite a Monte-Carlo e una vittoria a Madrid, ha dovuto fermarsi per un malessere che lo ha costretto a rinunciare anche al Masters 1000 di Roma.

Secondo i bookmakers, il favorito dell’incontro è Davidovich Fokina, ma un Monfils in buone condizioni potrebbe rendere la partita più aperta del previsto. Le quote principali per la sfida sono:

Esito Quota Vittoria Davidovich Fokina 1.43 Totale 3 Set 2.33 Over 20.5 Games 1.55

Il match si potrà seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Oltre a questa sfida, la settimana si annuncia ricca di incontri interessanti anche a Ginevra, dove tra i protagonisti troviamo Novak Djokovic, deciso a ritrovare forma e morale dopo un periodo complicato. A Ginevra, occhi puntati anche su Matteo Arnaldi e Hubert Hurkacz, entrambi favoriti nei rispettivi match d’esordio. Le assenze di nomi importanti come Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas rendono il torneo di Amburgo particolarmente aperto e imprevedibile, con possibilità per outsider di avanzare nel tabellone.

In conclusione, la settimana tennistica offre scenari avvincenti e opportunità di analisi per appassionati e scommettitori. Davidovich Fokina parte favorito su Monfils ad Amburgo, con una quota di 1.43, mentre l’ipotesi di un match combattuto con tre set è proposta a 2.33. In Svizzera, le aspettative sono per una buona prestazione di Djokovic e degli altri favoriti. I pronostici restano aperti, in attesa di conferme dal campo.

