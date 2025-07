Pronostico Darderi-Thompson: statistiche e analisi a Wimbledon

Luciano Darderi sta vivendo un momento importante della sua carriera a Wimbledon, confermando la sua crescita su una superficie storicamente difficile per molti italiani. Dopo aver superato due turni impegnativi, si prepara ora ad affrontare un avversario di valore come Jordan Thompson. Questo incontro rappresenta non solo una sfida sportiva, ma anche un banco di prova per valutare i progressi dell’italo-argentino sul campo verde dell’All England Club.

Statistiche e precedenti: il percorso di Darderi e Thompson a Wimbledon

La partita tra Darderi e Thompson al terzo turno di Wimbledon si preannuncia equilibrata e ricca di spunti. L’italo-argentino, classe 2002, ha raggiunto questo traguardo dopo aver eliminato Roman Safiullin e Arthur Fery. In particolare, la vittoria contro il britannico è arrivata in tre set, nonostante la sospensione per oscurità e la ripresa il giorno successivo. Questi risultati segnano una svolta per Darderi, che aveva vissuto un periodo difficile prima dello Slam inglese.

Darderi ha puntato molto sulla preparazione specifica sull’erba, lavorando su servizio e risposta, elementi cruciali su questa superficie.

ha puntato molto sulla preparazione specifica sull’erba, lavorando su servizio e risposta, elementi cruciali su questa superficie. Il suo obiettivo stagionale dichiarato è l’ingresso nella top 20 mondiale, traguardo ambizioso ma non irraggiungibile vista la crescita mostrata.

Thompson, numero 44 del ranking ATP, arriva al match dopo due battaglie vinte entrambe al quinto set, contro Vit Kopriva e Benjamin Bonzi. L’australiano ha mostrato grande tenacia, rimontando da situazioni difficili, e cerca di raggiungere gli ottavi di un torneo per la prima volta dal Masters di Parigi-Bercy del 2023. Questo sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori.

Le quote dei bookmakers vedono Thompson leggermente favorito (1.65 contro 2.20 per Darderi), ma l’equilibrio in campo potrebbe riservare sorprese. Le statistiche recenti indicano una possibile partita lunga, con quote equilibrate anche sul numero di set e sul possibile tie-break nel primo set.

La sfida tra Darderi e Thompson promette spettacolo e incertezza. L’italo-argentino ha dimostrato una crescita notevole, anche grazie a una preparazione mirata e a una nuova consapevolezza tecnica. Thompson, dal canto suo, porta in campo esperienza e resistenza, qualità già evidenziate nei turni precedenti. Le quote suggeriscono un leggero vantaggio per l’australiano, ma l’esito resta tutt’altro che scontato:

Vincitore Quota Thompson 1.65 Darderi 2.20

Il match di oggi rappresenta un’occasione preziosa per entrambi i tennisti di dimostrare il proprio valore sull’erba più prestigiosa del circuito. Segui i nostri approfondimenti per non perdere tutte le analisi sulle sfide più appassionanti di Wimbledon!