Pronostico Cremonese-Sassuolo: statistiche e quote della sfida

Cremonese e Sassuolo si affrontano in una delle sfide più attese della 37esima giornata di Serie B. L’incontro, in programma allo Stadio Zini di Cremona domenica 4 maggio alle 19:30, vede i padroni di casa alla ricerca del miglior piazzamento in vista dei playoff, mentre i neroverdi possono già festeggiare la promozione aritmetica in Serie A. Il confronto si preannuncia interessante, sia per l’importanza della posta in palio per i grigiorossi sia per la voglia del Sassuolo di confermare il primato.

Statistiche e precedenti: Sassuolo già promosso, Cremonese a caccia dei playoff

La stagione ha visto il Sassuolo dominare la classifica con 81 punti e una promozione in Serie A già conquistata alla 33a giornata. I neroverdi sono reduci da tre vittorie consecutive, tra cui il 2-0 sulla Carrarese, e possono vantare Armand Laurienté come capocannoniere con 17 reti. La Cremonese, a quota 57 punti, è già certa dei playoff promozione ma deve invertire il trend delle ultime gare per mantenere il vantaggio sulla Juve Stabia e tentare di avvicinare lo Spezia al terzo posto.

Negli ultimi 5 incontri, la Cremonese ha ottenuto 3 pareggi.

ha ottenuto 3 pareggi. Sassuolo imbattuto da tre turni, tutte vittorie.

imbattuto da tre turni, tutte vittorie. Precedenti dal 2000: 11 sfide, 5 vittorie Sassuolo , 4 Cremonese , 2 pareggi.

, 4 , 2 pareggi. Allo Zini: 2 successi Cremonese, 1 Sassuolo, 2 pari.

Da segnalare alcune assenze importanti: i grigiorossi non potranno contare su Vazquez (squalificato), mentre tra le fila neroverdi è indisponibile Thorstvedt. Le probabili formazioni vedono in campo, tra gli altri, Johnsen e De Luca per la Cremonese, Laurienté e Moro per il Sassuolo.

Le quote delle principali agenzie danno un leggero vantaggio ai padroni di casa: il successo della Cremonese è bancato a 2.55, mentre la vittoria del Sassuolo si attesta a 2.70. Il pareggio vale 3.00 volte la posta. Interessante anche la quota per l’Over 2.5 (1.77) rispetto all’Under (1.87), a testimonianza delle attese per un match con più reti. Il Gol di entrambe è quotato 1.60, mentre il No sale a 2.10.

Per i risultati esatti spiccano: 1-0 Cremonese (9.50), 2-1 (13.50), 2-0 (13.50), 1-1 (6.25), 0-0 (9.50), 0-1 Sassuolo (9.75), 1-2 (10) e 0-2 (14.50).

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e il servizio LaB Channel su Prime Video, oltre che in streaming su dispositivi mobili e PC.

In conclusione, la sfida tra Cremonese e Sassuolo si preannuncia equilibrata e combattuta, con i padroni di casa motivati a conquistare punti pesanti per rafforzare la propria posizione playoff. Le quote vedono una leggera preferenza per la Cremonese ma non escludono sorprese, con l’Over 2.5 e il Gol come esiti più probabili secondo gli operatori.

