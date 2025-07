Pronostico Corinthians-Bragantino: statistiche, quote e analisi

La tredicesima giornata del Brasileirao propone una sfida di grande interesse tra Corinthians e RB Bragantino, in programma nella notte tra domenica e lunedì alle ore 00:00 italiane. L’incontro rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le squadre, soprattutto dopo la pausa forzata per il Mondiale per Club. Il focus è sulle recenti prestazioni, sulle statistiche e sulle aspettative per questa partita, centrale per le ambizioni stagionali di entrambe le formazioni.

Corinthians: pareggi in serie e una classifica da rilanciare

Il Corinthians, guidato da Dorival Jr, ex selezionatore della nazionale brasiliana, arriva a questa sfida dopo una serie di tre pareggi consecutivi in campionato:

0-0 contro Atletico Mineiro

0-0 contro Vitoria

1-1 contro Gremio

Questi risultati hanno portato a quattro la striscia di imbattibilità del Corinthians ma non sono bastati per migliorare sensibilmente la posizione in classifica. Attualmente, la squadra paulista occupa il decimo posto, restando distante sia dalla zona retrocessione che dalle posizioni valide per le competizioni internazionali. Il bilancio si aggrava considerando la deludente eliminazione dalla Copa Sudamericana, dove il club non è riuscito a superare la fase a gironi. La pausa potrebbe aver aiutato a risolvere alcune criticità, ma la risposta arriverà solo dopo questa partita chiave contro il Bragantino.

Dall’altra parte, il RB Bragantino di Fernando Seabra si presenta come terza forza del torneo, a un solo punto dalla capolista Flamengo (pur avendo giocato una partita in più). Tuttavia, la squadra ha mostrato qualche segno di discontinuità: dopo le vittorie contro Juventude e Vasco da Gama, i biancorossi hanno subito una pesante sconfitta casalinga per 0-3 contro il Bahia, condizionata dall’espulsione di Hurtado nel primo tempo. Il Bragantino cerca dunque un’immediata reazione per confermarsi ai vertici.

Tra le probabili formazioni, il Bragantino dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, affidandosi a Cleiton tra i pali e al tridente offensivo composto da Barbosa, Sasha e Vinicinho. Il Corinthians punta invece sulla solidità difensiva che ha permesso di mantenere la porta inviolata in due delle ultime tre partite.

In conclusione, la partita tra Corinthians e RB Bragantino si preannuncia equilibrata e aperta a ogni risultato, con entrambe le squadre desiderose di rilanciarsi. Le quote attuali riflettono questa incertezza: il segno “X” (pareggio) si è registrato spesso nelle ultime uscite del Corinthians, mentre il Bragantino ha alternato vittorie e passi falsi. Sarà interessante vedere quale delle due formazioni saprà sfruttare al meglio le proprie risorse.

