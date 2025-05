Pronostico Coppa Italia A2: statistiche Brescia-Prata Pordenone

La Del Monte Coppa Italia A2 si avvicina alla sua fase conclusiva con una serie di partite ricche di emozioni e record personali. Le recenti semifinali hanno visto protagonisti assoluti sia i giocatori che le squadre, con prestazioni individuali di livello e statistiche che promettono spettacolo anche nell’attesa finale. In particolare, la gara tra Tinet Prata di Pordenone ed Evolution Green Aversa e quella tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e MA Acqua S.Bernardo Cuneo hanno offerto momenti indimenticabili, alimentando l’interesse degli appassionati anche sotto il profilo delle scommesse sportive.

Dati e commenti: la stagione da record di Gruppo Consoli Sferc Brescia

Le semifinali della Del Monte Coppa Italia A2 hanno confermato il valore della Gruppo Consoli Sferc Brescia, capace di imporsi su MA Acqua S.Bernardo Cuneo con il risultato di 3-1 (25-19, 25-19, 22-25, 25-23). Nella gara, il centrale Alex Erati si è distinto con una prestazione di altissimo livello, mettendo a segno 20 punti, tra cui ben 8 muri vincenti: un record stagionale che lo porta a quota 600 block vincenti in carriera. Questo traguardo sottolinea la forza difensiva della squadra bresciana, che ha primeggiato anche nelle statistiche di attacco (49,6% di efficacia), ricezione (28,0%), muri vincenti (11), e punti totali (74).

Matheus Motzo ( Evolution Green Aversa ) si conferma come miglior realizzatore delle semifinali con 23 punti.

( ) si conferma come miglior realizzatore delle semifinali con 23 punti. Giulio Pinali ( MA Acqua S.Bernardo Cuneo ) spicca invece per gli attacchi punto, ben 18 in totale.

( ) spicca invece per gli attacchi punto, ben 18 in totale. Gordan Lyutskanov (Evolution Green Aversa) eccelle al servizio con 5 ace.

Le statistiche confermano il dominio della Gruppo Consoli Sferc Brescia anche in questa fase cruciale della stagione. Da segnalare anche i record personali raggiunti da altri protagonisti come Oreste Cavuto e Matheus Motzo, che hanno rispettivamente festeggiato attacco e servizio vincenti di carriera.

Statistica Squadra/giocatore Valore Muri vincenti Alex Erati 8 Punti totali Gruppo Consoli Sferc Brescia 74 Attacchi punto Giulio Pinali 18 Servizi vincenti Gordan Lyutskanov 5

La finale, in programma il 10 maggio 2025, vedrà quindi opposte Tinet Prata di Pordenone e Gruppo Consoli Sferc Brescia, due squadre che hanno dimostrato solidità e talento lungo tutto il percorso della competizione.

In conclusione, la Del Monte Coppa Italia A2 si prepara a una finale di grande interesse, con Gruppo Consoli Sferc Brescia che si candida come favorita grazie ai numeri e alle prestazioni individuali emerse nelle ultime uscite. Le quote delle scommesse, pur non specificate nel dettaglio, riflettono questa tendenza con una leggera preferenza verso Brescia. Sarà comunque una sfida aperta e avvincente, come dimostrato dall’andamento equilibrato delle semifinali.

