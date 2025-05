Pronostico Conegliano-Scandicci e Allianz Milano-Modena: statistiche, analisi e quote

La stagione della pallavolo italiana si conclude con emozionanti sfide sia al maschile che al femminile, con le finali delle principali competizioni europee e nazionali che vedono protagoniste alcune delle squadre più forti del panorama. Tra i riflettori puntati sulla Champions League femminile e la finale tra Allianz Milano e Modena al PalaPanini, cresce l’attesa per le ultime gare che decideranno i destini dei club più quotati e delle nuove rivelazioni della stagione. Questo articolo offre un’analisi sulle statistiche, i pronostici e le quote delle partite più attese.

Statistiche e quote: Conegliano favorita in Champions, Milano cerca la sorpresa al PalaPanini

Le finali di pallavolo di quest’anno presentano scenari inediti e alcuni ritorni attesi. Da una parte, la CEV Champions League femminile vedrà affrontarsi due squadre italiane: la A.Carraro Prosecco Doc Conegliano, già più volte finalista, e la sorprendente Savino Del Bene Scandicci, al suo primo accesso in finale dopo aver superato nettamente le turche del Vafibank in semifinale. Dall’altra, la finale maschile tra Allianz Milano e Modena promette spettacolo e tensione, soprattutto dopo la vittoria milanese al tie-break contro Rana Verona.

Conegliano , forte di una stagione straordinaria con successi in Supercoppa , Coppa Italia , Mondiale per Club e Scudetto , parte con i favori del pronostico per la conquista della terza Champions League .

Squadra Ultime 5 partite Vittorie Sconfitte Conegliano VVVVV 5 0 Scandicci VVVVV 5 0 Allianz Milano VVVSV 4 1 Modena VSVVV 4 1

Le attese sulle quote vedono Conegliano favorita nella finale femminile, mentre la sfida maschile si preannuncia incerta, con Modena leggermente avanti secondo i bookmaker, ma Milano ha già dimostrato di poter ribaltare il pronostico.

In conclusione, questa settimana la pallavolo italiana si prepara a vivere momenti storici tra conferme e sorprese. Le quote delle principali agenzie danno Conegliano favorita per la Champions League, mentre tra Modena e Milano permane il massimo equilibrio, con possibilità di colpo di scena. Segui i nostri approfondimenti per conoscere tutte le analisi sulle prossime partite e restare aggiornato su statistiche, pronostici e risultati delle finali più attese!