Pronostico Como-Cagliari: statistiche, analisi e migliori quote

La sfida tra Como e Cagliari, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A, promette emozioni e risvolti importanti in chiave classifica. In programma sabato 10 maggio alle 15:00 presso lo stadio Sinigaglia, il match vede opposte due squadre con obiettivi e stati d’animo differenti: il Como, già salvo e in grande forma, sogna di chiudere il campionato in bellezza; il Cagliari, invece, cerca ancora la matematica certezza della permanenza nella massima serie.

Como in serie positiva: numeri, statistiche e quota storica

Il Como arriva a questa partita con una striscia di sei risultati utili consecutivi, di cui le ultime cinque sono tutte vittorie. In casa, la squadra guidata da Cesc Fabregas si è imposta negli ultimi due incontri con il risultato di 1-0 contro Torino e Genoa. Mai in questo campionato e nemmeno nell’annata 2002/03, i lombardi hanno raggiunto tre successi interni di fila: l’ultima volta risale al 1984. La solidità difensiva è confermata dal fatto che il Como è la formazione che ha subito meno gol nei primi tempi, solo il 33% delle reti totali concesse. In attacco spiccano le prestazioni di Gabriel Strefezza, autore di cinque gol e quattro assist in stagione, e di Nadir Zortea, che ha raggiunto quota sei reti personali, superando i suoi precedenti risultati in Serie A.

Precedenti in Serie A: 7 (3 a Como)

Vittorie Como: 3 (tutte in casa)

Vittorie Cagliari: 2

Pareggi: 2

Gol Como: 10

Gol Cagliari: 7

Media gol a partita: 2,43

I precedenti totali tra le due squadre, considerando tutte le competizioni, sono 50, con 16 successi Como, 20 per il Cagliari e 14 pareggi.

Per il Cagliari di Davide Nicola la situazione è più complessa: nelle ultime quattro partite sono arrivate tre sconfitte, ma l’ultima trasferta (2-0 contro Hellas Verona) è stata positiva. I sardi, a +7 dalla zona retrocessione, puntano tutto sulla coppia offensiva Piccoli-Luvumbo per chiudere il discorso salvezza.

Le probabili formazioni vedono il Como schierato con il 4-2-3-1 e il Cagliari con il 3-5-2. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Le principali quote per la vittoria del Como oscillano tra 1.71 e 1.75, il pareggio tra 3.70 e 3.80, mentre il successo del Cagliari è dato tra 4.50 e 4.65. La previsione di risultato più ricorrente è 2-0 in favore dei padroni di casa.

In conclusione, Como parte favorito grazie alla striscia positiva e alla solidità dimostrata nelle ultime giornate, mentre il Cagliari dovrà cercare punti salvezza in un confronto che si prospetta difficile. Le quote delle principali agenzie danno fiducia ai lombardi, ma il calcio spesso riserva sorprese, soprattutto nelle fasi finali di campionato. Non perderti le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!