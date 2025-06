Pronostico Cocciaretto-Lamens e italiani: statistiche e quote tennis

Le competizioni tennistiche internazionali stanno entrando nel vivo con la fase dei quarti di finale, dove diversi atleti italiani sono protagonisti sia nei tornei WTA sia nei Challenger. In particolare, l’attenzione è rivolta a Elisabetta Cocciaretto, unica azzurra ancora in corsa in un evento del circuito maggiore, impegnata al Libèma Open di ‘s-Hertogenbosch. Questo appuntamento rappresenta un’occasione importante per il tennis italiano, con numerosi match che vedono coinvolti giovani promesse e veterani determinati a conquistare punti preziosi per la classifica.

Statistiche e quote: Cocciaretto favorita contro Lamens

Il match tra Cocciaretto e Suzan Lamens segna la prima sfida in carriera tra le due atlete. Analizzando le quote proposte dai principali operatori del settore, l’azzurra parte nettamente favorita: le agenzie come GoldBet e Lottomatica offrono una quota inferiore per la sua vittoria rispetto a quella della tennista di casa. L’incontro, previsto intorno alle 14:30, rappresenta una delle sfide più attese della giornata, trasmesso in diretta su SuperTennis e Sky Sport Uno, oltre che in streaming su SuperTennix e NOW.

Cocciaretto non ha mai affrontato la Lamens in precedenza, ma la sua esperienza in tornei maggiori le conferisce un vantaggio psicologico e tecnico.

Le quote di vittoria per Cocciaretto sono inferiori a 2.00, segno di grande fiducia da parte dei bookmaker.

La presenza di numerosi italiani nei tornei Challenger, come Federico Arnaboldi, Pierluigi Basile, Andrea Pellegrino, Francesco Passaro, Luca Nardi e Federico Cinà, testimonia l'ottimo momento del movimento tennistico nazionale.

Nel circuito Challenger, a Perugia, la sfida tra Arnaboldi e Basile vede il favorito quotato a 1.54 contro il 2.40 dell’avversario, mentre il confronto tra Passaro e Pellegrino presenta una situazione simile, con il beniamino di casa leggermente favorito. Spostandosi a Bratislava, il giovane Cinà dovrà vedersela con la testa di serie numero uno Alexander Shevchenko, in un match dove parte sfavorito secondo le quote. Da segnalare anche la presenza di Tyra Grant a Grado, impegnata contro Petra Marcinko in un incontro dal pronostico equilibrato.

La copertura televisiva e streaming dei match garantisce massima visibilità agli appassionati, che possono seguire le partite sia sui canali tradizionali sia sulle piattaforme digitali dedicate.

Il focus della giornata è senza dubbio su Cocciaretto, che gode dei favori del pronostico contro la Lamens. Le quote dei principali bookmaker vedono l’azzurra favorita, con valori inferiori a 2.00, mentre gli altri italiani nei Challenger si dividono tra ruoli di favoriti e outsider. L’offerta di scommesse copre numerosi mercati, permettendo agli appassionati di scegliere tra molteplici opzioni.

