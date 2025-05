Pronostico Cobolli-Bautista Agut: statistiche e analisi Amburgo

Il tennis internazionale torna protagonista con i quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo 2025, dove il giovane azzurro Flavio Cobolli sfida lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Entrambi i giocatori cercano un posto nella semifinale di uno dei tornei più importanti della stagione sulla terra rossa europea. L’incontro, privo di precedenti tra i due tennisti, promette equilibrio e spettacolo, con particolare attenzione sulle statistiche e sulle possibili sorprese che il match potrebbe riservare.

Statistiche e percorso di Cobolli e Bautista Agut ad Amburgo

Entrambi i protagonisti hanno mostrato solidità nei turni precedenti dell’ATP 500 di Amburgo:

Flavio Cobolli ha esordito vincendo 2-1 contro Sachko e ha poi superato nettamente Davidovich Fokina agli ottavi.

ha esordito vincendo 2-1 contro e ha poi superato nettamente agli ottavi. Roberto Bautista Agut ha battuto Giron al primo turno e, successivamente, Tiafoe agli ottavi.

Attualmente, Cobolli occupa la posizione numero 35 del ranking ATP, mentre Bautista Agut si trova al 57° posto. Da segnalare che, secondo i pronostici della vigilia, il tennista italiano parte leggermente favorito, nonostante la maggiore esperienza dello spagnolo. Bautista Agut, classe 1988, vanta infatti un best ranking da top 10 e dodici titoli ATP in carriera, con una predilezione per il cemento ma capace di buoni risultati anche sulla terra.

L’incontro si disputerà giovedì 22 maggio, con inizio previsto non prima delle 13:10. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, oltre che in streaming su SkyGo e Now.

Il match si preannuncia molto equilibrato anche perché i due non si sono mai affrontati. L’analisi delle caratteristiche tecniche mette in evidenza la solidità di Bautista Agut e il buon momento di forma di Cobolli, che vede questo torneo come un trampolino di lancio in vista del Roland Garros.

La posta in palio è alta: il vincitore affronterà in semifinale uno tra Etcheverry e Lehecka, ulteriore motivo di interesse per gli appassionati e per chi segue con attenzione le quote delle scommesse.

Il focus del match tra Cobolli e Bautista Agut è tutto sull’equilibrio: il pronostico vede l’azzurro leggermente favorito, ma la solidità e l’esperienza dello spagnolo potrebbero ribaltare i giochi. Le quote, secondo gli operatori, premiano leggermente Cobolli, complice la sua crescita recente e la posizione più alta nel ranking. Tuttavia, l’esito resta incerto e la gara si annuncia combattuta fino all’ultimo punto.

Segui le nostre analisi dettagliate e resta sempre aggiornato sugli sviluppi delle sfide più interessanti del circuito tennistico internazionale!