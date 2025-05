Pronostico Cittadella-Salernitana: statistiche e analisi decisive

Il campionato di Serie B entra nel vivo con il recupero della 34ª giornata, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Due scontri fondamentali si giocano questa settimana: Sudtirol-Bari e Cittadella-Salernitana, partite che possono cambiare il destino delle squadre coinvolte, tra sogni di playoff e timori di retrocessione. Analizziamo insieme statistiche, stato di forma e le quote più interessanti per chi desidera seguire questi incontri anche dal punto di vista delle scommesse sportive.

Statistiche chiave e stato di forma: Cittadella e Salernitana a confronto

Il match tra Cittadella e Salernitana, in programma allo stadio Tombolato martedì 13 maggio alle 20:30, è considerato un vero e proprio spareggio salvezza. Entrambe le squadre sono appaiate a 39 punti, con la zona retrocessione che incombe e la necessità di ottenere un risultato positivo per continuare a sperare nella permanenza in Serie B.

Cittadella non vince da 8 partite e ha raccolto solo pareggi o sconfitte nelle ultime 7 gare casalinghe.

non vince da 8 partite e ha raccolto solo pareggi o sconfitte nelle ultime 7 gare casalinghe. La media gol casalinga dei veneti è di 0,78 reti a partita; in 10 occasioni su 18 non hanno segnato davanti al proprio pubblico.

Salernitana fatica ancor di più in trasferta: 14 partite senza vittorie e una sola vittoria in 17 trasferte.

fatica ancor di più in trasferta: 14 partite senza vittorie e una sola vittoria in 17 trasferte. Entrambe le squadre segnano con maggior frequenza nell’ultimo quarto d’ora, rispettivamente il 32% e il 31% delle reti totali.

Lo storico degli scontri diretti al Tombolato vede il Cittadella imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe contro la Salernitana (6 vittorie, 4 pareggi).

Squadra Punti Ultima gara Rendimento ultime 5 partite Cittadella 39 Vittoria 3-1 vs Bari 0V 2N 3P Salernitana 39 Sconfitta 0-1 vs Sampdoria 0V 2N 3P

Il pronostico degli esperti propende per un pareggio (segno X), con una partita dal punteggio basso (Under 2.5). Le probabilità stimano il pareggio al 40%, mentre la quota per l’Under 2.5 tocca il 66%. L’esito 1-1 è ritenuto il più probabile, seguito dall’ipotesi che la gara si sblocchi solo nella ripresa.

La tensione al Tombolato sarà altissima: chi perde retrocede, chi vince può ancora sperare nei playout. Le quote consigliate premiano scelte prudenti, evitando rischi eccessivi in una partita dall’esito incerto.

In conclusione, Cittadella e Salernitana si giocano la stagione in novanta minuti intensi e pieni di significato. Il pareggio è l’esito più atteso, con le quote che privilegiano X e Under 2.5. Una partita che promette emozioni soprattutto nel finale, dove entrambe le squadre hanno spesso trovato la via del gol. Consulta tutte le nostre analisi e rimani aggiornato sulle sfide decisive di Serie B!