Pronostico Championship 2025-26: statistiche e squadre da seguire

La Championship inglese si prepara ad aprire i battenti per la stagione 2025-2026, promettendo come sempre spettacolo, incertezza e una feroce competizione per la promozione in Premier League. Ventiquattro squadre si contendono solo tre posti per il salto di categoria, in una delle leghe cadette più equilibrate e seguite a livello mondiale. Quest’anno, la presenza di nuove protagoniste e di club storici rende la corsa ancora più avvincente e difficile da prevedere.

Le statistiche delle favorite: Ipswich, Southampton e outsider in ascesa

L’analisi pre-stagionale mostra alcune squadre nettamente favorite secondo le principali agenzie di scommesse. Ecco le principali:

Ipswich e Southampton : retrocesse dalla Premier League , sono indicate come le favorite assolute con quote rispettivamente di 5.50 e 6.50 per la vittoria finale.

e : retrocesse dalla , sono indicate come le favorite assolute con quote rispettivamente di 5.50 e 6.50 per la vittoria finale. Sheffield United , Coventry , Middlesbrough e il primo Leicester senza Vardy , in seconda fascia tra le pretendenti.

, , e il primo senza , in seconda fascia tra le pretendenti. Attenzione al neopromosso Birmingham e alla favola Wrexham, che, dopo l’ascesa dalla League One, non nascondono le proprie ambizioni di playoff.

Tra gli acquisti di peso si segnalano Azor Matusiwa (11,5 milioni al Southampton), Kyogo Furuhashi (9 milioni all’Ipswich) e Mathias Kvistgaarden (15 milioni al Norwich). Le cessioni illustri – come quella di Liam Delap al Chelsea e di Jamie Vardy svincolato dal Leicester – potrebbero però cambiare gli equilibri. Non mancano le mine vaganti come Millwall e Swansea, capaci di alternare stagioni da protagonista ad altre in lotta per la salvezza. In questa stagione il Millwall ha investito su Josh Coburn e il Swansea ha puntato su Inoussa dell’Hacken.

Le squadre meno attrezzate sembrano essere QPR e Oxford United, ma la dinamicità del mercato inglese può ancora riservare sorprese. Menzione anche per Hull City e Derby County, che hanno allestito rose competitive per provare a restare lontano dalla zona retrocessione.

In sintesi, la nuova stagione di Championship si preannuncia estremamente equilibrata, con diversi club pronti a sorprendere. Le quote antepost vedono in testa Ipswich (5.50) e Southampton (6.50), seguite da Sheffield United (10.00) e altri outsider come Birmingham e Wrexham tra 11.00 e 15.00. La bagarre per i playoff coinvolgerà come sempre numerose squadre, con pronostici difficili da azzeccare vista la qualità diffusa. Segui i nostri approfondimenti e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite della Championship per un’analisi sempre aggiornata e completa!