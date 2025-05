Pronostico Carrarese Modena: statistiche, quote e analisi

La Serie B si avvicina al termine e ogni partita può risultare decisiva per la definizione della classifica. Domenica 4 maggio 2025, allo Stadio dei Marmi, si affronteranno Carrarese e Modena in una sfida che assume un significato particolare per entrambe: non solo rappresenta l’occasione per riscattare le recenti sconfitte, ma può determinare il futuro playoff o la salvezza delle due formazioni.

Carrarese e Modena: statistiche e posizione in classifica

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo una battuta d’arresto nella giornata precedente. La Carrarese occupa attualmente la dodicesima posizione con 41 punti, mentre il Modena si trova nono a quota 44, a pari merito con Bari e Cesena. Un equilibrio che rende la sfida particolarmente aperta e interessante, considerando che i toscani sono distanti tre punti sia dalla zona playoff che da quella retrocessione, mentre gli emiliani devono difendere il piazzamento e puntare a proseguire la stagione anche oltre la regular season.

Carrarese : reduce dalla sconfitta contro la capolista Sassuolo (2-0), cerca punti decisivi per allontanare la zona calda.

: reduce dalla sconfitta contro la capolista (2-0), cerca punti decisivi per allontanare la zona calda. Modena: dopo il ko nel derby con la Reggiana, l’obiettivo è tornare subito al successo per non essere agganciato dalle inseguitrici.

Le formazioni probabili vedono la Carrarese schierata con il 3-5-2 e il Modena con il 3-4-2-1, ma non sono da escludere sorprese visto il momento delicato di entrambe e la necessità di invertire la rotta.

Le quote delle principali agenzie di scommesse riflettono l’equilibrio della sfida:

Esito Quota Vittoria Carrarese 2.30 Pareggio 3.00 Vittoria Modena 3.25

Secondo le valutazioni degli operatori, i padroni di casa partono con un leggero vantaggio, anche se il pareggio viene considerato un risultato assai probabile. La vittoria degli ospiti, invece, appare meno concreta, ma non impossibile vista la situazione di classifica.

In conclusione, la sfida tra Carrarese e Modena promette equilibrio e tensione, con entrambe le squadre motivate a riscattare le recenti sconfitte. Le quote evidenziano una leggera preferenza per i marmiferi, ma il match resta apertissimo e ricco di possibili sorprese. Per rimanere sempre aggiornato su pronostici, statistiche e analisi delle partite più importanti, consulta regolarmente la nostra sezione dedicata alla Serie B!