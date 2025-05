Pronostico Brighton-Liverpool: statistiche, analisi e quote top

La Premier League 2024/2025 si avvia alla conclusione con un Monday Night che promette emozioni: Brighton e Liverpool si affronteranno all’AMEX Arena il 19 maggio 2025 alle ore 21:00. Questa partita assume una particolare rilevanza per entrambe le squadre, che scendono in campo con motivazioni differenti ma ugualmente forti. Da una parte, i Seagulls sono alla ricerca di punti preziosi per un posto in Conference League, dall’altra i Reds, già campioni d’Inghilterra, vogliono chiudere in bellezza una stagione da incorniciare.

Statistiche e precedenti: il Liverpool cerca il riscatto all’AMEX Arena

L’analisi dei precedenti tra Brighton e Liverpool fornisce spunti interessanti su come potrebbe evolversi la sfida:

L’ultimo incontro, risalente al girone d’andata, ha visto il Liverpool imporsi per 2-1 grazie ai gol di Gakpo e Salah , dopo il vantaggio iniziale di Kadioglu per il Brighton .

imporsi per 2-1 grazie ai gol di e , dopo il vantaggio iniziale di per il . Le statistiche recenti vedono il Liverpool in vantaggio nei sette precedenti più vicini: 4 vittorie per i Reds , 1 per i Seagulls e 2 pareggi.

in vantaggio nei sette precedenti più vicini: 4 vittorie per i , 1 per i e 2 pareggi. Curiosità: il Liverpool non vince all’AMEX Arena dal 12 marzo 2022.

Esito Numero di partite Vittorie Liverpool 4 Vittorie Brighton 1 Pareggi 2

Il match si preannuncia combattuto, anche perché il Brighton, guidato da Hurzeler, ha ancora la possibilità di agguantare la qualificazione europea, in attesa dell’esito della finale di FA Cup. Il Liverpool di Slot, invece, cercherà di onorare il titolo appena conquistato dando spettacolo in trasferta. Gli operatori di scommesse propongono quote molto equilibrate, segno che il risultato è tutt’altro che scontato. Il pareggio è dato a 3.75, la vittoria del Brighton a 2.60 e quella del Liverpool a 2.45. Il pronostico principale si orienta su una partita ricca di reti (over 2.5) e con entrambe le squadre a segno (Goal), con la previsione di un possibile pareggio spettacolare.

In conclusione, la sfida dell’AMEX Arena sarà un banco di prova importante per il Brighton, che mira a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia europea, mentre il Liverpool giocherà senza pressioni ma con la voglia di confermare la propria superiorità. Le quote suggeriscono grande equilibrio: Brighton (2.60), Liverpool (2.45), pareggio (3.75). Resta aggiornato con le nostre analisi dettagliate e scopri tutti i pronostici sulle partite più emozionanti della Premier League!