Pronostico Brescia-Cuneo e statistiche: finale playoff Serie A2

Il week-end pasquale si preannuncia ricco di emozioni per gli appassionati di pallavolo e tamburello, con match decisivi nei rispettivi campionati nazionali. Da una parte, la Serie A2 di volley vede scendere in campo Brescia e Cuneo per la prima gara della finale play off. Dall’altra, la quinta giornata di Serie A e B maschile di tamburello promette sfide ad alta tensione, con derby sentiti e squadre in cerca di riscatto o conferme.

Brescia vs Cuneo: statistiche e precedenti nella finale playoff

La finale play off di Serie A2 Credem Banca si apre con il confronto tra Gruppo Consoli Sferc Brescia, seconda in regular season, e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, quarta al termine della prima fase. Entrambe le squadre inseguono il sogno della prima storica promozione in SuperLega, dopo aver già sfiorato il traguardo negli ultimi anni: Brescia nel 2021 e Cuneo nel 2022. Nei precedenti in Serie A2, il bilancio pende dalla parte dei piemontesi, avanti 7 a 4 sugli 11 confronti totali.

Il percorso nei play off ha visto i lombardi eliminare Acicastello e Siena, mentre Cuneo ha avuto la meglio su Aversa e Prata di Pordenone. Nei due scontri stagionali, si è sempre imposto chi giocava in trasferta: all’andata successo di Cuneo al tie-break, al ritorno vittoria netta di Brescia. Tra i protagonisti attesi, occhi puntati su Lorenzo Codarin, ex di turno e a quota 300 presenze in carriera, Roberto Cominetti (vicino ai 2.500 attacchi vincenti) e Giulio Pinali (a 2 attacchi dal traguardo dei 1.000).

La serie si gioca al meglio delle tre gare (20, 24 e 27 aprile).

Il fattore campo potrebbe essere decisivo: l’eventuale Gara 3 sarà ancora a Brescia .

. Il vincitore della serie conquisterà la promozione in SuperLega.

Parallelamente, nel tamburello maschile, la giornata di sabato offre scontri diretti interessanti: il derby mantovano Castellaro – Ceresara, il derby orobico Dossena – Arcene e la sfida tra Bardolino e Cinaglio per i primi punti stagionali. In Serie B spicca Segno – Palazzolo, con i trentini chiamati a difendere il primato.

La passione per lo sport è protagonista anche nel fine settimana di Pasqua, con match che promettono spettacolo e risultati incerti. In Serie A2 di volley, Brescia e Cuneo si affrontano in una finale dal pronostico aperto: i precedenti parlano di equilibrio e le quote riflettono il valore simile delle due formazioni. Nel tamburello, invece, spiccano derby e sfide tra squadre determinate a rilanciarsi o confermare il buon avvio di stagione.

Vuoi restare aggiornato su pronostici, statistiche e analisi delle principali competizioni? Segui la nostra sezione dedicata e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!