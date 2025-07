Pronostico Brann-Salisburgo: statistiche e analisi quote oggi

Il secondo turno preliminare della Champions League 2025/2026 regala subito sfide di grande interesse. Al centro dell’attenzione c’è l’andata tra Brann e Salisburgo, in programma mercoledì 23 luglio alle 19:00 al Brann Stadion di Bergen. Le due formazioni si affronteranno in una doppia sfida che mette in palio la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla prestigiosa fase a gironi. In questo articolo analizziamo le statistiche, le formazioni probabili e le principali quote di questa gara.

Statistiche Brann: stagione tra luci e ombre, ma il fattore campo è un jolly

La stagione del Brann ha mostrato segnali positivi ma anche qualche difficoltà recente. Ecco i principali dati sulla squadra norvegese:

Secondo posto in Eliteserien 2024 con 59 punti, a tre lunghezze dal Bodo/Glimt campione.

2024 con 59 punti, a tre lunghezze dal campione. Attualmente sono a quota 30 punti dopo 16 giornate, sei in meno rispetto al Viking capolista.

capolista. L’ultima gara disputata ha visto una sconfitta per 2-0 sul campo del KFUM Oslo.

Questi dati sottolineano una squadra competitiva ma che nelle ultime settimane ha riscontrato qualche difficoltà, specialmente in trasferta.

Passando alla formazione ospite, il Salisburgo ha chiuso la Bundesliga austriaca al secondo posto, a due punti dallo Sturm Graz. Recentemente ha partecipato anche al Mondiale per Club negli Stati Uniti senza però riuscire a superare la fase a gironi. Gli austriaci si sono preparati a questa sfida con un’amichevole contro il Derby County, persa 2-1.

Le probabili formazioni vedono il Brann schierarsi con il 4-3-3: Dyngeland; Pedersen, Fauske Helland, Sery Larsen, Soltvedt; Gudmundsson, Kornvig, Myhre; Mathisen, Finne, Hansen. Il Salisburgo risponde con un 4-4-2: Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Bidstrup, Diabate, Gloukh; Baidoo, Onisiwo. Gli allenatori Freyr Alexandersson e Thomas Letsch dovranno gestire al meglio forze e motivazioni.

Per quanto riguarda il pronostico, secondo le principali piattaforme, il Salisburgo parte leggermente favorito nonostante giochi in trasferta. Le opzioni più gettonate sono:

Combo X2 + Multigol 1-5

Segno Gol

Over 0.5 primo tempo + Over 0.5 secondo tempo

Le quote variano a seconda dei bookmaker, ma tutte prevedono una sfida equilibrata con possibilità di gol da entrambe le parti.

In conclusione, Brann e Salisburgo arrivano a questa sfida con motivazioni e ambizioni elevate. Il fattore campo potrebbe dare una spinta ai norvegesi, ma la qualità degli austriaci li pone leggermente avanti nei pronostici. Le quote principali favoriscono il segno X2 e la possibilità di vedere almeno una rete per parte.

