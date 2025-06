Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey: statistiche e quote

L’ ottavo di finale del Mondiale per Club 2025 tra Borussia Dortmund e Monterrey si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti della fase a eliminazione diretta. L’incontro, in programma al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta mercoledì 2 luglio alle ore 03:00 (ora italiana), mette di fronte due formazioni che hanno superato i rispettivi gironi senza mai subire sconfitte, mostrando solidità e capacità di adattamento contro avversari di livello internazionale.

Statistiche e quote: Borussia Dortmund favorito ma occhio alle sorprese

Il Borussia Dortmund ha conquistato la qualificazione agli ottavi come primo del Gruppo F con 7 punti, frutto di una vittoria per 4-3 contro i sudafricani del Mamelodi Sundowns, un successo di misura per 1-0 contro gli Ulsan Hyundai e un pareggio a reti bianche con il Fluminense. I tedeschi, tuttavia, si presentano all’appuntamento con alcune assenze importanti: Loftka, Watjen, Kabar, Can, Ozcan e Schlotterbeck non saranno a disposizione di Niko Kovac. Nonostante ciò, le quote delle principali agenzie di scommesse danno i gialloneri come favoriti per il passaggio del turno.

Il Monterrey, guidato da Domènec Torrent, ha raggiunto la fase a eliminazione diretta grazie al secondo posto nel Gruppo E, dopo aver fermato l’Inter sull’1-1, pareggiato con il River Plate e travolto per 4-0 l’Urawa Red Diamonds. L’unica assenza rilevante tra i messicani è quella di Salcedo, vittima di un grave infortunio. La solidità difensiva e la capacità di colpire in contropiede rendono il Monterrey una squadra insidiosa, nonostante le quotazioni più alte per una loro vittoria.

Vittoria Borussia Dortmund: quota 1.82

quota 1.82 Pareggio: quota 3.70

quota 3.70 Vittoria Monterrey: quota 4.20

quota 4.20 Qualificazione Borussia Dortmund: quota 1.41

quota 1.41 Qualificazione Monterrey: quota 2.80

quota 2.80 Over 2.5: quota 1.77

quota 1.77 Under 2.5: quota 1.90

Le due squadre non si sono mai affrontate prima d’ora, elemento che aggiunge incertezza e fascino a questa sfida dal pronostico non scontato.

In conclusione, il Borussia Dortmund è considerato favorito per l’accesso ai quarti di finale, ma il Monterrey ha dimostrato di poter competere contro avversarie di valore. Le quote suggeriscono un match equilibrato, con una leggera preferenza per i tedeschi. Per chi segue il mondo delle scommesse, risultano interessanti sia le quotazioni per la vittoria che quelle relative al numero di gol segnati.

