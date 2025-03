Pronostico Bologna-Lazio: sfida per l’Europa al Dall’Ara

Bologna e Lazio si preparano a dare vita a uno scontro cruciale per la corsa alla Champions League. Domenica 16 marzo 2025, al Renato Dall’Ara, queste due compagini si sfideranno in un match che promette scintille. Solo un punto separa le due squadre in classifica, con la Lazio a 51 e il Bologna a 50, pronte a contendersi un posto tra le grandi d’Europa.

Bologna: fortezza al Dall’Ara

Il Bologna di Vincenzo Italiano vive un momento magico, con tre vittorie consecutive tutte con il punteggio di 2-1 contro avversari di calibro. La squadra emiliana ha fatto del proprio stadio un vero e proprio fortino, con 8 vittorie e solo una sconfitta in campionato. Tra le mura amiche, i felsinei hanno dimostrato una solidità difensiva che ha reso il Renato Dall’Ara quasi inespugnabile. Dall’altra parte, la Lazio di Marco Baroni cerca di spezzare la maledizione al Dall’Ara, dove non vince dal 2018.

La Lazio arriva alla sfida con un rendimento altalenante, ma galvanizzata dal passaggio ai quarti di Europa League. Tuttavia, la stanchezza accumulata potrebbe giocare un ruolo chiave, considerati anche gli impegni ravvicinati. La squadra biancoceleste ha raccolto tre pareggi nelle ultime quattro partite di campionato, frenando una corsa che sembrava lanciata verso la zona Champions.

Le probabili formazioni vedono il Bologna schierarsi con un 4-2-3-1: Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. La Lazio risponde con lo stesso modulo: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

La sfida tra Orsolini e Nuno Tavares sulla fascia potrebbe risultare decisiva. Entrambi rappresentano armi offensive che possono fare la differenza in una partita in cui ogni dettaglio conterà.

Il fattore campo potrebbe giocare a favore del Bologna, che vuole vendicare il pesante 3-0 subito all’andata. Il Dall’Ara, con la sua atmosfera unica, sarà il teatro di una partita che si preannuncia spettacolare.

Con la classifica così compressa, ogni punto guadagnato può fare la differenza. Una vittoria per il Bologna significherebbe sorpasso e una seria candidatura per un posto in Champions. Per la Lazio, i tre punti sono cruciali per mantenere il passo con le prime e creare un margine di sicurezza.

