Pronostico Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz: statistiche e quote

Il tennis internazionale vive un momento di grande fermento, con particolare attenzione rivolta ai tornei sull’erba che anticipano lo storico appuntamento di Wimbledon. In queste giornate, gli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori sono puntati sia sulle imprese dei singolaristi come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, sia sulle entusiasmanti sfide di doppio che vedono protagonisti anche gli azzurri. Tra conferme, sorprese e grandi attese, si avvicinano le finali di Halle e Berlino, con importanti previsioni sul futuro prossimo del tennis mondiale.

Bolelli e Vavassori: statistiche e precedenti contro la coppia tedesca

La finale del torneo di doppio all’ATP 500 di Halle ripropone una sfida già vista lo scorso anno, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori opposti ai padroni di casa Kevin Krawietz e Tim Puetz. Le due coppie arrivano all’appuntamento da teste di serie n°1 e n°2, confermando il valore e la costanza dei loro risultati recenti. Gli italiani, in particolare, non hanno perso nemmeno un set durante il percorso, superando avversari ostici come Marcelo Melo (in coppia con Zverev), Lammons/Withrow e i canadesi Shapovalov/Auger-Aliassime. Dall’altra parte, i tedeschi hanno avuto un cammino altrettanto solido, con qualche difficoltà solo nei quarti contro Khachanov/Michelsen.

I precedenti tra le due coppie sono ben cinque: Bolelli/Vavassori conducono per 3-2, con successi recenti all’ Australian Open e nella scorsa edizione di Halle .

conducono per 3-2, con successi recenti all’ e nella scorsa edizione di . Krawietz/Puetz si sono imposti agli US Open e alle ATP Finals 2024.

si sono imposti agli e alle 2024. Entrambe le coppie vantano tre finali giocate su questa superficie, rendendo la sfida estremamente equilibrata.

Coppia Testa di serie Finali ad Halle Precedenti Bolelli/Vavassori 2 3 3 vittorie Krawietz/Puetz 1 3 2 vittorie

Il pronostico, secondo molti osservatori, è apertissimo: le due squadre si equivalgono come qualità tecnica e affiatamento e la superficie erbosa non sembra favorire nessuno dei due sodalizi. La costanza dimostrata dagli italiani nelle ultime stagioni, però, li pone leggermente avanti nei pronostici degli esperti.

La finale di Halle tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz promette spettacolo e incertezza fino all’ultimo game. Le quote dei bookmakers riflettono l’estremo equilibrio della sfida, con una leggera preferenza per il duo azzurro grazie ai risultati ottenuti nelle ultime settimane. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta e vivere tutte le emozioni di una delle finali più attese della stagione su erba. Non perderti le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!