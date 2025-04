Pronostico Betis-Fiorentina: statistiche e analisi per la semifinale

La semifinale di andata della Conference League tra Betis e Fiorentina, in programma giovedì 1 maggio alle ore 21, cattura l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Questa sfida rappresenta per i viola la possibilità di centrare la terza finale europea consecutiva, la prima con Palladino in panchina dopo le due precedenti con Italiano. Il match si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre determinate a conquistare un posto nella prestigiosa finale e a dimostrare il proprio valore in campo internazionale.

Statistiche e pronostici: il vantaggio del Betis in casa

L’analisi della vigilia evidenzia alcuni dati interessanti che possono influenzare il pronostico:

Il Betis gioca all’ Estadio Benito Villamarin , fattore che spesso si traduce in una marcia in più nelle competizioni europee.

gioca all’ , fattore che spesso si traduce in una marcia in più nelle competizioni europee. La Fiorentina arriva da una vittoria importante in campionato contro l’ Empoli , segno di buona condizione fisica e mentale.

arriva da una vittoria importante in campionato contro l’ , segno di buona condizione fisica e mentale. La squadra viola deve però sciogliere il nodo Kean , attaccante appena rientrato e non sicuro di una maglia da titolare. In caso di panchina, spazio ancora al tandem Gudmunsson-Beltran .

, attaccante appena rientrato e non sicuro di una maglia da titolare. In caso di panchina, spazio ancora al tandem . Alla direzione della gara ci sarà l’inglese Oliver, arbitro di grande esperienza internazionale.

Squadra Probabile formazione Betis (4-2-3-1) Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, J. Rodriguez; Bakambu Fiorentina (3-5-2) De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmunsson, Beltran

Lo scenario vede quindi un Betis leggermente favorito dai bookmaker per il passaggio in finale, mentre la Fiorentina punta sulla solidità del gruppo e su una rosa ben collaudata, pronta a sorprendere ancora una volta in campo europeo.

Alla vigilia della semifinale, l’attenzione si concentra sulle scelte di Palladino e sulle condizioni di Kean. Le quote dei principali operatori confermano il leggero vantaggio del Betis per la qualificazione: i bookmaker propongono il passaggio degli spagnoli a quota 1,82, mentre quello dei toscani è fissato a 1,92. Per quanto riguarda la vittoria finale della competizione, il Chelsea rimane il favorito principale, offerto a 1,40, seguito dal Betis a 5,50 e dalla Fiorentina a 6,50. Gli svedesi del Djurgarden restano outsider a quota 21.

L’attesa cresce per una sfida che promette spettacolo e tensione, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza. Gli occhi saranno puntati sull’Estadio Benito Villamarin di Siviglia, con la consapevolezza che la posta in palio è altissima. Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!