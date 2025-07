Pronostico Bencic-Cocciaretto: statistiche e analisi Wimbledon

Il terzo turno di Wimbledon 2025 si prepara a regalare emozioni con la sfida tra Belinda Bencic ed Elisabetta Cocciaretto, due protagoniste del tabellone femminile che hanno saputo imporsi nei primi due turni del prestigioso torneo londinese. L’incontro, previsto per sabato 5 luglio, attira l’attenzione degli appassionati di tennis e degli esperti di pronostici per via del percorso finora brillante di entrambe le tenniste e delle possibili sorprese che questa partita potrebbe riservare.

Statistiche a confronto: Bencic favorita, Cocciaretto sogna l’impresa

La sfida tra Bencic e Cocciaretto mette di fronte la numero 35 del ranking WTA contro la numero 116, ma i numeri non raccontano tutto. Analizzando i recenti risultati, Bencic ha conquistato il terzo turno superando in rimonta la francese Jacquemot (4-6, 6-1, 6-2) dopo aver liquidato l’americana Parks (6-0, 6-3) all’esordio. La svizzera dimostra solidità e capacità di recupero, elementi chiave su un palcoscenico così importante.

Bencic : 2 vittorie, 1 solo set perso, media giochi vinti per match elevata

: 2 vittorie, 1 solo set perso, media giochi vinti per match elevata Cocciaretto: ha eliminato la numero 3 del mondo Pegula (6-2, 6-3) e poi l’americana Volynets (6-0, 6-4)

Cocciaretto arriva dunque con grande entusiasmo, reduce da due prestazioni convincenti e soprattutto dopo aver superato una delle favorite del torneo al primo turno. Il suo percorso a Wimbledon è già una favola, ma il terzo turno la mette davanti a una tennista esperta e solida come Bencic.

Le quote dei principali operatori vedono Bencic favorita a 1.55, mentre per chi crede nel colpo dell’azzurra ci sono diverse scelte:

Under 9.5 giochi nel primo set (pronosticato come opzione più cauta)

Over 21.5 giochi totali per chi si aspetta un match combattuto

Under 12.5 giochi vinti da Bencic per chi ipotizza un incontro più equilibrato

Per seguire la partita, Sky Sport trasmetterà in diretta tutti i match di Wimbledon 2025, sia sui canali principali che sulle piattaforme streaming Sky Go e Now TV. Un’ampia copertura per non perdere neanche un game di questo entusiasmante torneo.

In conclusione, la sfida tra Bencic e Cocciaretto promette grande equilibrio e spettacolo, con la svizzera leggermente avanti secondo i bookmaker grazie alla sua maggiore esperienza nei grandi eventi. Le quote suggeriscono un match potenzialmente combattuto, ma con Bencic favorita a 1.55. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!