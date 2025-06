Pronostico Belgio-Italia Femminile: statistiche e analisi semifinale

Questa sera l’attenzione di tutti gli appassionati di basket si concentra sul Pireo, dove l’Italbasket femminile affronta una delle sfide più importanti degli ultimi decenni: la semifinale dell’Europeo contro il Belgio. Dopo aver superato brillantemente la Turchia nei quarti, le azzurre sognano di tornare in una finale europea, un’impresa che manca dal lontano 1995. L’entusiasmo è alto, ma l’avversario si presenta come uno degli ostacoli più ardui dell’intera competizione.

Statistiche e favori del pronostico per il Belgio campione d’Europa

Il Belgio arriva a questa semifinale da campione in carica, con una marcia praticamente perfetta in questo torneo. Il roster delle Red Cats è profondo e ricco di talento, guidato dall’esperto coach Mike Thibault, figura di spicco sia in Nba che in Wnba. La stella assoluta è Emma Meesseman, lunga del Fenerbahce, che sta viaggiando a 21 punti, 8 rimbalzi e 5.5 assist a partita, con percentuali realizzative molto elevate. Insieme a lei spiccano Julie Allemand, Julie Vanloo e Kyara Linskens. Il Belgio si distingue come il terzo miglior attacco dell’Europeo, con una media di 81 punti a incontro. Questi numeri spiegano perché il pronostico degli esperti veda nettamente favorite le campionesse d’Europa in carica. Tuttavia, l’Italia ha già dimostrato di poter sovvertire le attese in questo torneo.

La semifinale tra Belgio e Italia rappresenta un appuntamento storico per il basket femminile italiano. Le azzurre, dopo aver eliminato la Turchia, sono pronte a contendere un posto nella finale di Atene. Coach Capobianco ha sottolineato come la squadra sia abituata a giocare contro pronostico fin dall’inizio dell’Europeo e riconosce la superiorità tecnica e la profondità del Belgio. L’allenatore ha evidenziato l’importanza di affrontare ogni possesso con la massima attenzione, soprattutto contro una formazione che eccelle nei dettagli e vanta giocatrici di altissimo livello come Meesseman. Il raggiungimento di questa semifinale ha già garantito all’Italia l’accesso al Pre-Mondiale 2026, ma l’obiettivo ora è superare il Belgio e scrivere una nuova pagina di storia. La partita si preannuncia intensa e combattuta: il Belgio parte favorito secondo le quote, ma la determinazione delle azzurre potrebbe essere l’arma in più per sorprendere ancora una volta.

Il focus della serata resta dunque sulla sfida tra le azzurre e le quotatissime Red Cats. Secondo gli analisti, il Belgio parte con i favori del pronostico grazie alle sue statistiche offensive e all’esperienza internazionale, ma l’Italia ha già dimostrato di poter superare ogni aspettativa. Le quote vedono avanti le campionesse d’Europa, ma il fascino della semifinale lascia aperta ogni possibilità. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!