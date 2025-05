Pronostico Bayer Leverkusen-Dortmund: statistiche e quote top

La sfida tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, valida per la trentatreesima giornata di Bundesliga, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di questa fase finale del campionato tedesco. Con il secondo posto ormai matematicamente assicurato, i rossoneri di Xabi Alonso ospitano un Dortmund in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. In questo articolo analizziamo le statistiche, il momento delle squadre e le principali quote proposte dai bookmaker.

Statistiche e motivazioni: il Dortmund cerca la Champions

Le ultime giornate di Bundesliga vedono il Bayer Leverkusen senza reali obiettivi: il pareggio contro il Friburgo ha sancito la fine delle ambizioni, con il Bayern Monaco già campione e la seconda posizione ormai in cassaforte. Dall’altra parte, il Borussia Dortmund si trova attualmente al quinto posto, fuori dalla zona Champions, ma grazie a tre vittorie consecutive ha riacceso le speranze europee. La squadra di Terzic ha ritrovato quella continuità che è mancata a lungo nella stagione e ora si gioca tutto nelle ultime due giornate.

Bayer Leverkusen : stagione segnata da alti e bassi, ma secondo posto mai in discussione.

: stagione segnata da alti e bassi, ma secondo posto mai in discussione. Borussia Dortmund : tre vittorie di fila e voglia di riscatto dopo una stagione complicata.

: tre vittorie di fila e voglia di riscatto dopo una stagione complicata. Negli ultimi tre scontri diretti, entrambe le squadre sono andate sempre a segno.

Motivazioni e concentrazione fanno propendere gli esperti per una gara equilibrata, ma con un leggero favore per gli ospiti.

Squadra Ultimi 3 risultati Obiettivo Bayer Leverkusen Pareggio, Vittoria, Pareggio Posizione consolidata Borussia Dortmund Vittoria, Vittoria, Vittoria Rientro in zona Champions

Le probabili formazioni vedono il Leverkusen disposto con il 3-4-2-1, affidandosi a Schick in attacco e a Wirtz e Buendia sulla trequarti. Il Dortmund risponde con Kobel tra i pali e il trio offensivo composto da Brandt, Gittens e Guirassy.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming tramite Sky Go e NOW. Grande attenzione anche alle quote: la vittoria esterna del Borussia Dortmund si attesta su 2.35 secondo i principali bookmaker.

In conclusione, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund si affrontano in una sfida che potrebbe risultare decisiva per il futuro europeo dei gialloneri. Le statistiche recenti suggeriscono una gara con gol da entrambe le parti e un esito favorevole agli ospiti grazie a maggiori motivazioni. Le quote principali vedono il successo del Dortmund offerto a 2.35, mentre il pareggio e la vittoria dei padroni di casa sono meno quotati. Consulta le nostre analisi per scoprire tutti i dettagli e resta aggiornato sulle prossime sfide!