Pronostico Bari-Pisa e statistiche Serie B: analisi 37a giornata

La Serie B si avvicina alle sue battute finali con la 37a giornata, proponendo incontri di grande interesse sia per la lotta alla promozione che per la salvezza. Grazie all’accordo tra Lega Serie B e Amazon Prime Video, i tifosi possono ora seguire tutte le partite in diretta sul nuovo LaB Channel, arricchendo così l’esperienza con analisi statistiche, immagini esclusive e aggiornamenti in tempo reale. Questo nuovo servizio rappresenta una rivoluzione nella fruizione del campionato cadetto, offrendo una copertura ampia e dettagliata di ogni match.

Statistiche e curiosità: il Pisa sogna la promozione in Serie A

La 37a giornata di Serie B si presenta con numerosi spunti di interesse, ma i riflettori sono puntati sulla sfida tra Bari e Pisa. I toscani, guidati da Pippo Inzaghi, sono a un solo punto dalla storica promozione diretta in Serie A. Il match si disputerà allo stadio San Nicola, terreno tradizionalmente ostico per il Pisa, che ha vinto qui solo una volta (2-1 nell’agosto 2007 con doppietta di José Castillo).

Il Pisa potrebbe centrare la promozione matematica anche con un pareggio.

potrebbe centrare la promozione matematica anche con un pareggio. Il Bari, invece, cercherà di sfruttare il fattore campo per chiudere al meglio la stagione.

Oltre a Bari-Pisa, altre sfide decisive sono:

Brescia contro Juve Stabia : le Rondinelle cercano punti salvezza, mentre l’ariete Andrea Adorante guida l’attacco ospite con ben sei gol di testa.

contro : le Rondinelle cercano punti salvezza, mentre l’ariete guida l’attacco ospite con ben sei gol di testa. Catanzaro-Sampdoria : i liguri non vincono in trasferta da 12 gare, mentre i calabresi puntano molto sui cross, con 14 marcatori su azione da fascia.

: i liguri non vincono in trasferta da 12 gare, mentre i calabresi puntano molto sui cross, con 14 marcatori su azione da fascia. Cesena-Palermo : i rosanero hanno segnato in 19 partite consecutive, record storico per la squadra siciliana.

: i rosanero hanno segnato in 19 partite consecutive, record storico per la squadra siciliana. Frosinone-Cittadella : il Cittadella fatica sulle palle inattive, con il peggior bilancio del torneo su queste situazioni.

: il Cittadella fatica sulle palle inattive, con il peggior bilancio del torneo su queste situazioni. Cremonese-Sassuolo: il Sassuolo, già promosso, insegue il record di vittorie stagionali nella storia della Serie B.

Squadra Obiettivo Curiosità Pisa Promozione 1 punto dalla Serie A Sampdoria Salvezza 12 trasferte senza vittoria Sassuolo Record 25 vittorie stagionali

La giornata si prospetta ricca di emozioni, con tanti protagonisti attesi e statistiche che possono fare la differenza nei momenti decisivi.

In conclusione, la 37a giornata di Serie B promette spettacolo sia ai vertici che nella zona retrocessione. Le quote delle scommesse riflettono il grande equilibrio del torneo, con sfide come Bari-Pisa e Cremonese-Sassuolo che potrebbero riservare sorprese agli appassionati. Seguendo LaB Channel su Prime Video sarà possibile vivere ogni minuto con dati, statistiche e aggiornamenti continui per non perdere nulla di questo avvincente finale di stagione. Consulta i nostri approfondimenti per rimanere sempre aggiornato su analisi, pronostici e statistiche delle prossime partite!