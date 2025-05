Pronostico Barcellona-Villarreal: statistiche e quote del match

L’attesa per la sfida tra Barcellona e Villarreal cresce di ora in ora, soprattutto dopo che i catalani hanno conquistato la Liga con due turni di anticipo. Questo appuntamento, in programma domenica 18 maggio alle ore 19.00 presso lo Stadio Olimpic Lluis Companys, si preannuncia carico di emozioni sia per la voglia di festeggiare dei padroni di casa sia per l’ottimo stato di forma degli ospiti, il Sottomarino Giallo, lanciato verso la qualificazione in Champions League.

Statistiche e precedenti: il Barcellona padrone in casa

Guardando ai confronti diretti in Liga, il Barcellona ha storicamente dominato la sfida contro il Villarreal. I blaugrana possono vantare 30 vittorie su 49 partite, mentre gli ospiti si sono imposti solo in 10 occasioni, con 9 pareggi a completare il quadro. La superiorità dei catalani è rafforzata anche dal rendimento stagionale: primi in classifica con 85 punti e un attacco che ha realizzato ben 97 gol, dimostrando una spiccata vocazione offensiva sotto la guida di Hansi Flick.

Passando all’analisi del momento, entrambe le squadre arrivano da una vittoria netta: il Barcellona ha battuto l’Espanyol 2-0, sigillando matematicamente il titolo, mentre il Villarreal si è imposto per 3-0 sul Leganés, consolidando il quinto posto con 64 punti e avvicinandosi alla prossima Champions League. Il clima allo stadio sarà dunque di festa per i padroni di casa, ma il Villarreal, reduce da quattro successi consecutivi, non intende recitare il ruolo di semplice comparsa.

Barcellona: 85 punti, 97 gol fatti

Villarreal: 64 punti, 4 vittorie consecutive

Precedenti in Liga: 30 vittorie Barcellona, 10 Villarreal, 9 pareggi

Le quote suggeriscono un match con molte reti: l’Over 2.5 è favorito sull’Under 2.5, mentre il segno 1 (vittoria dei blaugrana) è l’opzione più probabile secondo i bookmaker.

In conclusione, la sfida tra Barcellona e Villarreal si preannuncia vibrante, con i catalani favoriti anche dalle quote: la loro vittoria è data a 1.85, quella degli ospiti a 3.60. Le probabilità di vedere almeno tre gol sono alte (Over 2.5 a 1.37), così come quelle che segnino entrambe le squadre (Sì a 1.37). I risultati esatti più quotati vanno dal 2-1 (8.75) all’1-1 (8.50), mentre le vittorie degli ospiti appaiono meno probabili.

