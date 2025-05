Pronostico AZ Alkmaar-Heerenveen: statistiche e quote chiave

La sfida tra AZ Alkmaar e Heerenveen rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dei playoff di Eredivisie, decisivi per l’accesso alla prossima Conference League. Dopo una stagione regolare chiusa rispettivamente al quinto e nono posto, le due formazioni si ritrovano davanti per una gara secca che promette spettacolo e che mette in palio molto più di una semplice vittoria: la possibilità di giocare in Europa. In questa analisi esamineremo statistiche, precedenti e le principali quote per offrire una panoramica chiara anche a chi non è esperto di scommesse sportive.

AZ Alkmaar: numeri, precedenti e pronostico favorevole

Il percorso dell’AZ Alkmaar in questa stagione è stato segnato da alti e bassi. La squadra guidata da Maarten Martens si è vista sfuggire la qualificazione diretta alle coppe europee a causa di alcune battute d’arresto, soprattutto dopo l’eliminazione dalla coppa nazionale e dalla Europa League. Tuttavia, il finale di stagione ha mostrato una ripresa evidente, con cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi), che hanno permesso ai biancorossi di consolidare almeno il quinto posto in classifica. Questo slancio finale lascia ben sperare per i playoff, nonostante l’assenza dell’attaccante di punta Troy Parrott, autore di 14 reti, fermato da un infortunio.

L’ Heerenveen accede ai playoff grazie al nono posto, conquistato con una vittoria per 2-0 contro il Feyenoord nell’ultima giornata.

accede ai playoff grazie al nono posto, conquistato con una vittoria per 2-0 contro il nell’ultima giornata. Lo storico degli scontri diretti all’ AFAS Stadion è nettamente a favore dell’ AZ : i biancoblù non vincono ad Alkmaar da sei anni.

è nettamente a favore dell’ : i biancoblù non vincono ad da sei anni. La gara di campionato più recente ad Alkmaar si è conclusa con il clamoroso 9-1 per i padroni di casa, mentre il ritorno ha visto l’Heerenveen imporsi 3-1 in casa propria.

Le quote delle principali piattaforme di scommesse riflettono il netto divario tra le due formazioni. Il segno “Over 2.5” (almeno tre gol complessivi) viene proposto a 1.50, mentre l’opzione “Gol” (entrambe le squadre a segno) oscilla tra 1.60 e 1.68. La probabilità che la sfida si concluda nei tempi regolamentari a favore dell’AZ Alkmaar è considerata elevata, anche per la solidità dimostrata negli ultimi incontri.

In sintesi, la semifinale di playoff tra AZ Alkmaar e Heerenveen si preannuncia come una gara ad alto punteggio, con i padroni di casa favoriti sia dai numeri che dalla storia recente degli scontri diretti. Le quote suggeriscono un match ricco di reti e con pochi margini per le sorprese, almeno sulla carta.

