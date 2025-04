Home | Pronostico Augsburg-Eintracht: statistiche e quote Bundesliga

L’incontro tra Augsburg ed Eintracht Francoforte si preannuncia come uno dei match più interessanti della trentesima giornata di Bundesliga. Dopo l’eliminazione dall’Europa League, la squadra guidata da Dino Toppmöller dovrà ritrovare concentrazione e ritmo in campionato, mentre i padroni di casa vivono un ottimo momento e puntano a un piazzamento europeo.

Statistiche recenti e situazione attuale dell’Eintracht Francoforte

L’Eintracht Francoforte ha recentemente subito una delusione europea, venendo eliminata dal Tottenham ai quarti di finale con un risultato complessivo di 0-1. Ora la formazione tedesca può concentrare tutte le energie sulla Bundesliga, dove occupa attualmente il terzo posto, con un vantaggio di cinque punti sulla quinta classificata. Tuttavia, il calendario non è favorevole: dopo la trasferta di Augsburg, sono previsti scontri diretti difficili contro Lipsia e Mainz, per concludere con la sfida contro il Friburgo.

Nelle ultime 5 giornate di campionato, l’Eintracht ha raccolto 3 vittorie e 2 sconfitte, mostrando una certa discontinuità nel rendimento. Di seguito una sintesi delle prestazioni recenti:

3 vittorie

2 sconfitte

L’Augsburg invece ha perso solo una partita da gennaio, proprio contro il Bayern Monaco. Dopo l’ultimo successo esterno sul campo del Bochum (1-2), la squadra guidata da Jesse Thorup si trova a soli due punti dal settimo posto, che potrebbe valere l’accesso alle competizioni europee.

Le probabili formazioni prevedono:

Augsburg (3-4-2-1) Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf, Jakić, Onyeka, Giannoulis; Jensen, Claude-Maurice; Essende Eintracht (4-2-3-1) Santos; Kristensen, Tuta, Koch, Theate; Skhiri, Højlund; Knauff, Götze, Bahoya; Ekitiké

Le quote principali per l’incontro sono:

“Gol”: 1.60 su Goldbet/Lottomatica, 1.63 su SNAI

“1X”: 1.45 su Goldbet/Lottomatica, 1.40 su SNAI

Il pronostico degli esperti suggerisce il segno “gol”, dato che entrambe le squadre hanno segnato negli ultimi 5 precedenti. Particolare attenzione va posta su Ekitiké, attaccante dell’Eintracht, sempre in gol contro l’Augsburg nelle precedenti sfide.

L’incontro tra Augsburg ed Eintracht Francoforte si prospetta combattuto, con entrambe le squadre motivate da obiettivi europei. Le quote delle principali agenzie indicano equilibrio e la possibilità di gol da entrambe le parti, confermando l’incertezza del risultato. Per chi segue il calcio tedesco, si tratta di una sfida da non perdere, ricca di spunti e statistiche interessanti.

Consulta i nostri approfondimenti e rimani aggiornato su tutte le novità della Bundesliga e dei pronostici delle principali competizioni!