Pronostico Atletico Madrid-Real Sociedad: analisi e statistiche

La sfida tra Atletico Madrid e Real Sociedad, valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, si preannuncia come uno degli incontri più interessanti del weekend calcistico. In questa fase finale di stagione, entrambe le formazioni hanno obiettivi ben precisi: i padroni di casa puntano a consolidare il terzo posto in classifica, mentre gli ospiti nutrono ancora qualche speranza di qualificazione europea. Analizziamo più da vicino le statistiche, i risultati e le principali quote di questa partita.

Atletico Madrid: statistiche e rendimento in casa al Wanda Metropolitano

Il Wanda Metropolitano si è confermato anche quest’anno un vero e proprio fortino per l’Atletico Madrid. La squadra guidata da Simeone ha raccolto la maggior parte dei punti proprio tra le mura amiche, dimostrando una particolare solidità e una predisposizione a far bene davanti ai propri tifosi. Nonostante una stagione altalenante, soprattutto nella parte finale, i Colchoneros hanno mantenuto una buona media di vittorie casalinghe, ad eccezione delle sfide contro squadre di altissimo livello come il Barcellona. Proprio in casa, la formazione madrilena ha costruito le basi per la posizione attuale in classifica e intende chiudere il campionato nel miglior modo possibile.

La Real Sociedad, dal canto suo, arriva a Madrid con poche possibilità ma con ancora una flebile speranza di agganciare un posto nelle prossime competizioni europee. La squadra allenata da Alguacil si trova però a dover fare i conti con una tradizione sfavorevole: negli ultimi cinque precedenti, entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol, ma il risultato più frequente è stato il 2-1 in favore dell’Atletico (tre volte su cinque).

Atletico Madrid : 4-4-2 con Oblak , Llorente , Le Normand , Lenglet , Galan , Simeone , de Paul , Barrios , Koke , Griezmann , Sorloth .

: 4-4-2 con , , , , , , , , , , . Real Sociedad: 4-1-4-1 con Remiro, Arambarru, Martin, Aguerd, Lopez, Zubimendi, Kubo, Marin, Mendez, Gomez, Oyazarbal.

Le quote dei principali operatori danno favorita la formazione di Simeone: la vittoria dei padroni di casa è quotata 1.62 su Goldbet e Lottomatica, 1.65 su Snai. Da segnalare anche che nei recenti confronti si sono verificate spesso partite con entrambe le squadre a segno.

In conclusione, Atletico Madrid parte con i favori del pronostico grazie alla solidità dimostrata in casa e alla necessità di chiudere positivamente la stagione. Un risultato possibile potrebbe essere il 2-1, già visto in tre degli ultimi cinque incontri tra queste due formazioni. Le quote principali oscillano tra 1.62 e 1.65 per il segno 1. Non perderti tutte le nostre analisi esclusive: segui la sezione Scommesse di Sport.it per restare aggiornato su statistiche e pronostici delle partite più avvincenti!