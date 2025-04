Pronostico Atletico Bilbao-Manchester Utd: statistiche e quote

L’Europa League torna protagonista con le semifinali d’andata, appuntamento cruciale per le quattro squadre rimaste in corsa. Le sfide coinvolgono alcune delle realtà più interessanti del panorama europeo, tra cui l’Atletico Bilbao, solido tra le mura amiche, e il Tottenham, chiamato a confermare i favori del pronostico contro il Bodo Glimt. Analizziamo statistiche e tendenze di queste partite chiave, con un occhio attento anche alle ultime quote offerte dai bookmaker.

Atletico Bilbao: solidità casalinga e difesa di ferro

Il cammino dell’Atletico Bilbao in Europa League è stato finora esemplare, soprattutto nei match giocati al San Mamés. Ecco alcuni dati che sottolineano la forza dei baschi davanti al proprio pubblico:

Imbattuti in casa nella competizione: 6 vittorie su 6 partite

partite Solo 2 gol subiti nell’intero percorso europeo tra le mura amiche

nell’intero percorso europeo tra le mura amiche In campionato, una sola sconfitta nelle ultime 10 gare disputate

Ultima sconfitta casalinga risalente a metà gennaio

Queste statistiche evidenziano come il fattore campo sia determinante per la squadra di Bilbao, che ora affronta un Manchester United motivato ma in difficoltà lontano dall’Old Trafford.

La semifinale di andata tra Atletico Bilbao e Manchester United si preannuncia equilibrata ma con una leggera preferenza per la formazione iberica, forte di una difesa solida e di un rendimento interno impressionante. Gli inglesi, ormai fuori dalla corsa alle coppe nella Premier League, dovranno affidarsi all’estro di Bruno Fernandes e alla concretezza di Hojlund per tentare l’impresa. Tuttavia, i numeri in trasferta dei Red Devils non sono incoraggianti: appena 3 vittorie nelle ultime 10 trasferte, spesso contro avversarie di livello inferiore. Nell’altro incontro, il Tottenham gode dei favori del pronostico contro il Bodo Glimt. Gli inglesi sono particolarmente efficaci in casa, mentre i norvegesi hanno mostrato limiti significativi quando giocano lontano dal proprio stadio. L’attesa è quindi per un successo degli uomini di Postecoglou, anche in virtù della maggiore esperienza e del valore tecnico superiore. I precedenti tra Atletico Bilbao e Manchester United sono pochi ma favorevoli agli spagnoli: 2 vittorie e 1 pareggio nelle 3 sfide disputate. Questo dato conferma la sensazione di un leggero vantaggio per i baschi, ma gli inglesi potrebbero comunque strappare un pareggio prezioso in vista del ritorno.

In sintesi, le semifinali di andata di Europa League vedono favorite Atletico Bilbao e Tottenham, entrambe pronte a sfruttare il fattore campo. Le quote totali per una giocata combinata sulle due vittorie oscillano tra 2.80 e 3.23, con una quota media di 3.13. Gli amanti delle scommesse possono considerare anche la doppia chance 1X + Multigoal 1-3 come soluzione interessante. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!