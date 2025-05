Pronostico Atalanta U23-Audace Cerignola: statistiche e analisi

Il secondo turno nazionale dei play-off di Serie C Now propone una sfida inedita e suggestiva tra Atalanta U23 e Audace Cerignola, che si giocherà nello splendido scenario del Gewiss Stadium di Bergamo. Un palcoscenico normalmente riservato alla prima squadra bergamasca che, per l’occasione, vedrà protagonisti i giovani nerazzurri e i gialloblù pugliesi. Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento con entusiasmo e la voglia di continuare a sognare la promozione in Serie B.

Atalanta U23: numeri e statistiche sorprendenti nei play-off

La Atalanta U23, guidata da Francesco Modesto, ha mostrato grande carattere e qualità nei precedenti turni dei play-off, eliminando Trento e AlbinoLeffe con due successi esterni e travolgendo la Torres con un sonoro 7-1 nel match casalingo. Questo risultato ha ribaltato ogni pronostico della vigilia, dimostrando la forza e la spensieratezza dei giovani nerazzurri. La squadra, alla sua seconda esperienza agli spareggi promozione in appena due anni di storia, si candida come outsider capace di sorprendere anche contro avversari più esperti. In difesa sarà confermato il trio Del Lungo, Ceresoli e Obric, con Bergonzi avanzato a centrocampo, affiancato da Panada, Gyabuaa e Bernasconi. In attacco, il tridente De Nipoti, Vavassori e Vlahovic proverà a replicare l’exploit contro la Torres, mantenendo alta la media realizzativa che ha caratterizzato questa fase dei play-off. La squadra dovrà affrontare il doppio confronto con l’obbligo di vincere almeno una delle due sfide, considerando che l’Audace Cerignola è testa di serie e beneficia di un leggero vantaggio regolamentare.

Seconda qualificazione consecutiva ai play-off per l’ Atalanta U23

7 gol segnati nella gara interna contro la Torres

Obiettivo: ribaltare i pronostici anche contro i pugliesi

Dall’altra parte, l’Audace Cerignola arriva da un campionato esaltante chiuso al secondo posto nel girone C. Dopo aver duellato con squadre blasonate come Avellino e Benevento, la formazione di Giuseppe Raffaele fa il suo debutto nei play-off con la miglior formazione possibile, puntando sulla coppia offensiva Salvemini e Cuppone, mentre a centrocampo spicca il lavoro di Capomaggio in regia.

Le probabili formazioni vedono confermati i principali protagonisti di entrambe le squadre, a garanzia di una sfida avvincente e aperta a ogni esito. Sarà interessante osservare l’impatto emotivo di uno stadio importante come il Gewiss Stadium sui giovani protagonisti.

La sfida tra Atalanta U23 e Audace Cerignola promette spettacolo e incertezza, con due squadre che prediligono un calcio offensivo e che hanno dimostrato di poter sorprendere. Le quote dei bookmaker, alla vigilia, vedevano favorita la Torres nel turno precedente, ma i nerazzurri hanno già sovvertito i pronostici. Anche in questo caso, l’equilibrio regna sovrano e sarà il campo a decretare la formazione più meritevole della semifinale play-off. Segui tutte le nostre analisi e scopri i dettagli delle prossime partite per restare sempre aggiornato sul mondo delle scommesse sportive!