Pronostico Aston Villa-Tottenham: statistiche e migliori quote

L’incontro tra Aston Villa e Tottenham, valido per la 37esima giornata di Premier League, si preannuncia particolarmente interessante per gli appassionati e gli osservatori del campionato inglese. La partita, in programma giovedì 16 maggio alle ore 20.30 al Villa Park di Birmingham, si inserisce in un momento decisivo per la corsa alle posizioni che garantiscono l’accesso alla prossima Champions League. Mentre i padroni di casa sono in piena lotta per un posto tra le prime cinque, gli ospiti sembrano avere la testa altrove, concentrati sulla finale di Europa League.

Statistiche e stato di forma dell’Aston Villa prima del match

L’Aston Villa vive un periodo di forma straordinario: nelle ultime otto gare di Premier League ha ottenuto ben sette vittorie. Attualmente, la squadra di Unai Emery condivide la quinta posizione in classifica con il Chelsea, a quota 63 punti, segno di un campionato condotto ad alti livelli. La lotta per i primi cinque posti è serrata, con il Newcastle e il Nottingham poco distanti. Tuttavia, i Villans dovranno fare i conti con alcune assenze importanti: mancheranno, infatti, gli infortunati Youri Tielemans e Marcus Rashford, oltre allo squalificato Jacob Ramsey.

Ultimi 8 match: 7 vittorie per l’ Aston Villa

Quinta posizione in classifica a pari punti con il Chelsea

Assenze chiave: Tielemans, Rashford, Ramsey

Il Tottenham, invece, si trova nelle retrovie della classifica, attualmente in 17esima posizione, reduce da un solo punto raccolto negli ultimi cinque turni. La squadra di Ange Postecoglou mostra il quinto miglior attacco della lega, ma le motivazioni sembrano rivolte principalmente alla prossima finale europea contro il Manchester United. Anche gli Spurs devono fronteggiare diverse assenze: Radu Dragusin, James Maddison, Lucas Bergvall e probabilmente Dejan Kulusevski.

Le due squadre si sono già affrontate due volte in stagione: all’andata ha vinto il Tottenham per 4-1, mentre in FA Cup ha prevalso l’Aston Villa per 2-1.

Secondo le principali agenzie di scommesse, i Villans partono nettamente favoriti: la vittoria casalinga è quotata a 1.36, il pareggio a 5.50 e il successo degli ospiti a 6.75. L’over 2.5 gol è dato a 1.36, mentre l’under 2.5 a 2.80. Tra i risultati esatti più probabili spiccano il 2-0 (8.75) e il 2-1 (8.50) per i padroni di casa. La possibilità che entrambe le squadre segnino (Gol) è quotata a 1.58.

In sintesi, la sfida del Villa Park vede l’Aston Villa favorita grazie alla forma recente e alle motivazioni legate alla qualificazione europea, mentre il Tottenham sembra più concentrato sulla finale di Europa League. Le quote confermano questa tendenza: vittoria Villans a 1.36, pareggio a 5.50, colpo esterno Spurs a 6.75. Sono attesi diversi gol, con l’over 2.5 favorito. Per restare aggiornato su tutte le analisi e i pronostici delle prossime partite, consulta regolarmente le nostre sezioni dedicate!