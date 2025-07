Pronostico Arnaldi-Sonego: statistiche e quote derby italiano ATP

Il cemento di Washington ospita un interessante derby italiano tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, match valido per il secondo turno dell’ATP 500 di Washington. L’incontro, in programma per mercoledì 23 luglio alle ore 17, rappresenta una tappa significativa nel percorso di avvicinamento agli US Open. Gli occhi degli appassionati sono puntati su questa sfida, che vede opposti due tennisti dal talento indiscusso, pronti a darsi battaglia sul veloce cemento americano.

Quote e statistiche: Sonego favorito, ma Arnaldi è in crescita

Il match tra Arnaldi e Sonego promette equilibrio e spettacolo. Sonego, testa di serie numero 16, ha beneficiato di un accesso diretto al secondo turno grazie al suo ranking, mentre Arnaldi ha già dovuto superare un duro ostacolo, vincendo contro il tedesco Altmeier in tre set (4-6 6-2 7-6, con un tie break finale di 7-2). Questo successo rappresenta una boccata d’ossigeno per Arnaldi, reduce da alcune eliminazioni precoci nei tornei precedenti, tra cui Wimbledon e Stoccarda.

Sonego si presenta con la fiducia derivante da un ottimo Wimbledon , dove ha raggiunto gli ottavi di finale prima di essere eliminato da Shelton dopo una lunga battaglia.

si presenta con la fiducia derivante da un ottimo , dove ha raggiunto gli ottavi di finale prima di essere eliminato da dopo una lunga battaglia. Attualmente Sonego occupa la posizione numero 37 del ranking ATP, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente e puntare a un posto da testa di serie agli US Open .

occupa la posizione numero 37 del ranking ATP, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente e puntare a un posto da testa di serie agli . Non esistono precedenti incontri tra i due a livello ATP, il che aggiunge un elemento di incertezza e interesse alla partita.

Secondo i principali operatori di scommesse, il favorito è proprio Sonego, quotato a 1,78 da Gazzabet, Better Lottomatica e Planetwin365. Arnaldi viene invece dato tra 1,95 e 1,97 a seconda dell’operatore.

Giocatore Quota migliore Sonego 1,78 Arnaldi 1,97

Da segnalare la quota interessante per l’Over 23,5 giochi, offerta tra 1,90 e 1,93, a testimonianza dell’equilibrio atteso.

In conclusione, il derby italiano tra Arnaldi e Sonego a Washington si preannuncia come una sfida combattuta e aperta, con Sonego leggermente favorito secondo le quote dei bookmaker. L’assenza di precedenti diretti aggiunge incertezza e fascino al match, mentre l’Over 23,5 giochi resta una delle opzioni più interessanti. Le quote attuali evidenziano un equilibrio che potrebbe tradursi in un incontro spettacolare fino all’ultimo punto.

Segui la nostra sezione tennis per scoprire tutte le analisi esclusive e i pronostici sui prossimi grandi appuntamenti del circuito ATP!